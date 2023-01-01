9 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження депутатка Волинської обласної ради Людмила Кирда, українська журналістка, редакторка газети «День», уродженка Волині Лариса Івшина, художниця, членкиня Національної спілки художників України Зіновія Рубан та директор ТМ "Забіяка" Олександр Хвещук (на фото).
Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.
Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.
У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.
Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.
9 червня 2005 року вийшов перший номер «Волинської газети», яка стала спадкоємницею збанкрутілої «Досвітньої зорі».
У цей день у 2011 році в Луцькій міській раді презентували нову версію офіційного сайту міськради.
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Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.
Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.
У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.
Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.
9 червня 2005 року вийшов перший номер «Волинської газети», яка стала спадкоємницею збанкрутілої «Досвітньої зорі».
У цей день у 2011 році в Луцькій міській раді презентували нову версію офіційного сайту міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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