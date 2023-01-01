Росія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі
Сьогодні, 00:15
Ввечері 8 червня під час повітряної тривоги в Умані пролунали вибухи. На жаль, росіяни влучили по промисловому об'єкту, а також в автомийку.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив влучання в Уманському районі.
Очільник ОВА повідомив, що ворог влучив у промисловий об'єкт та в автомийку. Внаслідок влучання автомийка спалахнула, на жаль, є постраждалі.
Згодом в ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на місцях обстрілів, ліквідовано. Від служби було залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.
Також рятувальники опублікували відео, на якому видно наслідки ворожої атаки по автомийці.
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Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив влучання в Уманському районі.
Очільник ОВА повідомив, що ворог влучив у промисловий об'єкт та в автомийку. Внаслідок влучання автомийка спалахнула, на жаль, є постраждалі.
Згодом в ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на місцях обстрілів, ліквідовано. Від служби було залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.
Також рятувальники опублікували відео, на якому видно наслідки ворожої атаки по автомийці.
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