Росія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Ввечері 8 червня під час повітряної тривоги в Умані пролунали вибухи. На жаль, росіяни влучили по промисловому об'єкту, а також в автомийку.Начальник Черкаської ОВАпідтвердив влучання в Уманському районі.Очільник ОВА повідомив, що ворог влучив у промисловий об'єкт та в автомийку. Внаслідок влучання автомийка спалахнула, на жаль, є постраждалі.Згодом в ДСНС повідомили, що пожежі, які виникли на місцях обстрілів, ліквідовано. Від служби було залучено 6 одиниць техніки та 26 рятувальників.Також рятувальники опублікували відео, на якому видно наслідки ворожої атаки по автомийці.