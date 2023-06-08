Добрі новини від ВолиньPost за 8 червня

Добрі новини від ВолиньPost за 8 червня
У постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини! Сьогодні, наприклад, – про допомогу українцям від друзів-партнерів, нагороди для волинських воїнів та місцеву вишивальницю.

Про ці та інші добрі новини за 8 червня – у традиційній добірці:

НАТО надала Україні необхідні боєприпаси і техніку для успішного контрнаступу, – генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо допомоги Україні від союзників. За його словами, наразі Збройні Сили мають абсолютно все, що почати успішні контрнаступальні дії.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 730 окупантів

Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 8 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 08.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб,
- танків ‒ 3891 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,
- артилерійських систем – 3668 (+28) од,
- РСЗВ – 595 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 355 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,
- спеціальної техніки ‒ 500 (+8).

Має благословення священників і монаха: волинянка вишиває ікони і створила карту України. ВІДЕО

Жителька села Згорани Оксана Рафальська із 6 років створює полотна, що вражають. Скільки їх – вишивальниця рахувати перестала давно.

Роботи вже побачили не лише волиняни, а й жителі різних регіонів України. Нещодавно усі області жінка об’єднала на одному полотні й створила вишиту карту України.

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Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО

Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира Олександра Охріменка.

«Єдина мета, спільні прагнення і одне бачення – так князівські воїни, солдат і командир вибудовують стратегію бою, так виборюють Перемогу! І кожна з отриманих заслужених воїнами нагород, які вручив командир бригади полковник Олександр Охріменко, – визнання їхнього подвигу і їхнього вкладу у втілення нашої спільної мрії. Мужні – переможці, згуртовані – непереможні!» – йдеться у дописі пресслужби 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Волинські рятувальники отримали пожежно-технічне обладнання від благодійників з Німеччини

Дві потужні мотопомпи та набір пожежно-технічного обладнанням рятувальникам зібрали й передали в Україну небайдужі мешканці, серед яких – пожежники, власники компаній, підприємств та установ міст Зонтгофен (Sonthofen) і Вальтенгофен (Waltenhofen).

Отримана техніка й спорядження передані для потреб рятувальників 2 та 4 Державних пожежно-рятувальних загонів у містах Ковелі та Камені-Каширському за сприяння ГУ ДСНС України у Волинській області.

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Теги: Добрі новини
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