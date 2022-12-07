Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО

Олександра Охріменка.



Про це повідомили у пресслужбі 14ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



«Єдина мета, спільні прагнення і одне бачення - так князівські воїни, солдат і командир вибудовують стратегію бою, так виборюють Перемогу! І кожна з отриманих заслужених воїнами нагород, які вручив командир бригади полковник Олександр Охріменко, - визнання їхнього подвигу і їхнього вкладу у втілення нашої спільної мрії. Мужні - переможці, згуртовані - непереможні!» – йдеться у дописі.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командираПро це повідомили у пресслужбі 14ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.«Єдина мета, спільні прагнення і одне бачення - так князівські воїни, солдат і командир вибудовують стратегію бою, так виборюють Перемогу! І кожна з отриманих заслужених воїнами нагород, які вручив командир бригади полковник Олександр Охріменко, - визнання їхнього подвигу і їхнього вкладу у втілення нашої спільної мрії. Мужні - переможці, згуртовані - непереможні!» – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію