Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО

Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО
Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира Олександра Охріменка.

Про це повідомили у пресслужбі 14ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Єдина мета, спільні прагнення і одне бачення - так князівські воїни, солдат і командир вибудовують стратегію бою, так виборюють Перемогу! І кожна з отриманих заслужених воїнами нагород, які вручив командир бригади полковник Олександр Охріменко, - визнання їхнього подвигу і їхнього вкладу у втілення нашої спільної мрії. Мужні - переможці, згуртовані - непереможні!» – йдеться у дописі.

Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО


Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО


Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО


Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО


Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО



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Теги: 14 ОМБр, нагороди
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