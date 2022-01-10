На Волині водійка в'їхала в авто перед пішохідним переходом: постраждала 20-річна дівчина

Вчора, 7 червня, у селі Жабка Луцького району перед пішохідним переходом зіткнулися два автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На автодорозі у селі Жабка 39-річна волинянка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito 112, зіткнулася із легковиком Volkswagen Golf, під керуванням 32-річного жителя району, який пригальмував перед пішохідним переходом.Внаслідок зіткнення відбувся наїзд на 20-річну жительку Ківерець, яка рухалась по переходу, її з тілесними ушкодженням госпіталізували у відділення хірургії.За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.