На Волині водійка в'їхала в авто перед пішохідним переходом: постраждала 20-річна дівчина

На Волині водійка в'їхала в авто перед пішохідним переходом: постраждала 20-річна дівчина
Вчора, 7 червня, у селі Жабка Луцького району перед пішохідним переходом зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На автодорозі у селі Жабка 39-річна волинянка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito 112, зіткнулася із легковиком Volkswagen Golf, під керуванням 32-річного жителя району, який пригальмував перед пішохідним переходом.

Внаслідок зіткнення відбувся наїзд на 20-річну жительку Ківерець, яка рухалась по переходу, її з тілесними ушкодженням госпіталізували у відділення хірургії.

За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, зіткнення, пішохідка
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