На Волині п'яний водій зніс відбійник

На Волині п'яний водій зніс відбійник
Сів за кермо напідпитку та зніс відбійник: патрульні склали адмінматеріали на водія неподалік міста Ковель.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

ДТП сталася 7 червня неподалік міста Ковель на автодорозі М07. На місці автопригоди поліцейські виявили водія та авто марки Volkswagen Passat.

Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп‘яніння. Результат — 1,85 проміле алкоголю у крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів.

Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп‘яніння), ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.

На Волині п'яний водій зніс відбійник

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Теги: ДТП, зніс відбійник, п‘яний водій
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