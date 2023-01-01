На Волині п'яний водій зніс відбійник
Сьогодні, 11:10
Сів за кермо напідпитку та зніс відбійник: патрульні склали адмінматеріали на водія неподалік міста Ковель.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
ДТП сталася 7 червня неподалік міста Ковель на автодорозі М07. На місці автопригоди поліцейські виявили водія та авто марки Volkswagen Passat.
Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп‘яніння. Результат — 1,85 проміле алкоголю у крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів.
Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп‘яніння), ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
ДТП сталася 7 червня неподалік міста Ковель на автодорозі М07. На місці автопригоди поліцейські виявили водія та авто марки Volkswagen Passat.
Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп‘яніння. Результат — 1,85 проміле алкоголю у крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів.
Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп‘яніння), ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
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