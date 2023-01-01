Зеленський приїхав на Херсонщину. ВІДЕО

Зеленський приїхав на Херсонщину. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

«Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи», – йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсонщина, Зеленський, затоплення, Каховська ГЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Відсутність реакції світу на підрив Каховської ГЕС може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів, – МЗС
Сьогодні, 11:39
Зеленський приїхав на Херсонщину. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку судять 26-річну жінку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів
Сьогодні, 11:16
На Волині п'яний водій зніс відбійник
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Відсутність реакції світу на підрив Каховської ГЕС може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів, – МЗС Відсутність реакції світу на підрив Каховської ГЕС може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів, – МЗС
Сьогодні, 11:39
ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО
07 червень, 14:40
У Каховському водосховищі знижується рівень води У Каховському водосховищі знижується рівень води
07 червень, 12:30
Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА
07 червень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція досі розшукує 89-річного чоловіка з Луцька, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 12:30
 0
Місяць тому вийшов з тюрми: 19-річний лучанин обікрав будинок на 70 тисяч
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку мешканці декількох багатоповерхівок на тиждень залишаться без гарячої води
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині підприємство змусили заплатити 7,5 мільйона гривень податків
Сьогодні, 12:00
 0
З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8