Зеленський приїхав на Херсонщину. ВІДЕО

Президент Україниприбув з робочим візитом на Херсонщину.Про це глава держави повідомив у телеграмі.«Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи», – йдеться в повідомленні.Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.