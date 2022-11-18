З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО

З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО
Сьогодні, 8 червня, на світанку з Волині відправили допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Зокрема, уже в дорозі: навантажувач, екскаватор, сідельний тягач, лавета, заправний автомобіль, вантажне авто та дизельний генератор.
Оперативно зібрати техніку вдалося Волинській ОВА спільно з місцевим бізнесом та волонтерами. Дякую кожному хто допомагає. Готуємося до наступних відправок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Волинь готова допомогти та прийняти внутрішніх переселенців із підтоплених населених пунктів Херсонщини.
З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО
З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО
З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО
З Волині відправили техніку для ліквідації наслідків затопленої Херсонщини. ФОТО

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Теги: Волинь, Херсонщина, допомога
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