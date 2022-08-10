Яку допомогу Волинь надасть затопленій Херсонщині





Про це Юрій Погуляйко.



"Спільно з начальниками РВА, структурними підрозділами ОДА, волонтерами та представниками бізнесу Волині під час наради обговорили, яким чином



Погуляйко зазначив, що також сформують бригаду людей, які спеціалізуються на цій техніці та поїдуть допомагати ліквідовувати наслідки. Окрім цього, готують місця для внутрішніх переселенців.



"Хоча на сьогодні місцеве населення Херсонщини неохоче евакуюється, ми маємо бути готові. Адже навіть як вода зійде, то багато людей не матимуть, де проживати. Дякую соціально-відповідальному бізнесу та волонтерам, які відгукнулися і вже збирають гуманітарні вантажі", - наголосив голова Волинської ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь постійно перебуває на зв’язку із Херсонською ОВА, щоб знати, чим допомогти мешканцям підтоплених районів.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Спільно з начальниками РВА, структурними підрозділами ОДА, волонтерами та представниками бізнесу Волині під час наради обговорили, яким чином допомагатимемо мешканцям затопленої Херсонщини . Потреби змінюються щогодини. Але першочерговим та найнеобхіднішим лишається обладнання, матеріали та техніка для ліквідації наслідків та порятунку населення. Відтак, вирішили надати: екскаватор, мікроавтобус, мотопомпи, надувні човни, потужний генератор, інженерну та спеціальну техніку, яку забезпечимо паливом", - йдеться в повідомленні.Погуляйко зазначив, що також сформують бригаду людей, які спеціалізуються на цій техніці та поїдуть допомагати ліквідовувати наслідки. Окрім цього, готують місця для внутрішніх переселенців."Хоча на сьогодні місцеве населення Херсонщини неохоче евакуюється, ми маємо бути готові. Адже навіть як вода зійде, то багато людей не матимуть, де проживати. Дякую соціально-відповідальному бізнесу та волонтерам, які відгукнулися і вже збирають гуманітарні вантажі", - наголосив голова Волинської ОВА.

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