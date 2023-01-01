«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини





Про це розповіла в коментарі Оксана Гобод.



З 6 червня в області для евакуйованих працює телефон гарячої лінії – 0666570915. На нього надходять звернення від волинян, які готові прийняти у своїх оселях переселенців з Херсонщини.



"Люди пропонують вільні хати у селах, в яких є умови для проживання. Волиняни залишають свої контакти, щоб ми з ними зв'язувалися у разі потреби", – каже Оксана Гобод.



З її слів, поки що переселенці із затопленої Херсонщини за допомогою про поселення в департамент не зверталися.



Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Російська окупаційна армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Машинну залу станції повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. Близько 80 населеним пунктам, у тому числі Херсону, загрожує підтоплення.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей.



Станом на ранок 7 червня інтенсивність підтоплення населених пунктів правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС зменшилась. Втім, у наступні 20 годин очікують підняття рівня води ще до метра. Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині підготували тисячу місць для поселення евакуйованих із затопленої Херсонщини людей.Про це розповіла в коментарі Суспільному начальниця обласного департаменту соціального захисту населенняЗ 6 червня в області для евакуйованих працює телефон гарячої лінії – 0666570915. На нього надходять звернення від волинян, які готові прийняти у своїх оселях переселенців з Херсонщини."Люди пропонують вільні хати у селах, в яких є умови для проживання. Волиняни залишають свої контакти, щоб ми з ними зв'язувалися у разі потреби", – каже Оксана Гобод.З її слів, поки що переселенці із затопленої Херсонщини за допомогою про поселення в департамент не зверталися.Російська окупаційна армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Машинну залу станції повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. Близько 80 населеним пунктам, у тому числі Херсону, загрожує підтоплення.Голова Херсонської ОВАзаявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей.Станом на ранок 7 червня інтенсивність підтоплення населених пунктів правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС зменшилась. Втім, у наступні 20 годин очікують підняття рівня води ще до метра. Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію