«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини

«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини
На Волині підготували тисячу місць для поселення евакуйованих із затопленої Херсонщини людей.

Про це розповіла в коментарі Суспільному начальниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод.

З 6 червня в області для евакуйованих працює телефон гарячої лінії – 0666570915. На нього надходять звернення від волинян, які готові прийняти у своїх оселях переселенців з Херсонщини.

"Люди пропонують вільні хати у селах, в яких є умови для проживання. Волиняни залишають свої контакти, щоб ми з ними зв'язувалися у разі потреби", – каже Оксана Гобод.

З її слів, поки що переселенці із затопленої Херсонщини за допомогою про поселення в департамент не зверталися.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС
Російська окупаційна армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Машинну залу станції повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. Близько 80 населеним пунктам, у тому числі Херсону, загрожує підтоплення.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей.

Станом на ранок 7 червня інтенсивність підтоплення населених пунктів правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС зменшилась. Втім, у наступні 20 годин очікують підняття рівня води ще до метра. Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Теги: Волинь, допомога, переселенці, Херсонщина
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