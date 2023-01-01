«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини
Сьогодні, 12:00
На Волині підготували тисячу місць для поселення евакуйованих із затопленої Херсонщини людей.
Про це розповіла в коментарі Суспільному начальниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод.
З 6 червня в області для евакуйованих працює телефон гарячої лінії – 0666570915. На нього надходять звернення від волинян, які готові прийняти у своїх оселях переселенців з Херсонщини.
"Люди пропонують вільні хати у селах, в яких є умови для проживання. Волиняни залишають свої контакти, щоб ми з ними зв'язувалися у разі потреби", – каже Оксана Гобод.
З її слів, поки що переселенці із затопленої Херсонщини за допомогою про поселення в департамент не зверталися.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
Російська окупаційна армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Машинну залу станції повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. Близько 80 населеним пунктам, у тому числі Херсону, загрожує підтоплення.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей.
Станом на ранок 7 червня інтенсивність підтоплення населених пунктів правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС зменшилась. Втім, у наступні 20 годин очікують підняття рівня води ще до метра. Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла в коментарі Суспільному начальниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод.
З 6 червня в області для евакуйованих працює телефон гарячої лінії – 0666570915. На нього надходять звернення від волинян, які готові прийняти у своїх оселях переселенців з Херсонщини.
"Люди пропонують вільні хати у селах, в яких є умови для проживання. Волиняни залишають свої контакти, щоб ми з ними зв'язувалися у разі потреби", – каже Оксана Гобод.
З її слів, поки що переселенці із затопленої Херсонщини за допомогою про поселення в департамент не зверталися.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
Російська окупаційна армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Машинну залу станції повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню. Близько 80 населеним пунктам, у тому числі Херсону, загрожує підтоплення.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей.
Станом на ранок 7 червня інтенсивність підтоплення населених пунктів правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС зменшилась. Втім, у наступні 20 годин очікують підняття рівня води ще до метра. Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку розривають договори із трьома перевізниками
Сьогодні, 12:10
«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини
Сьогодні, 12:00
Сьогодні на Волині поховають загиблого Героя Ігоря Хомика
Сьогодні, 11:50
На Волині 19-річний водій авто зіткнувся з Chevrolete Aveo: постраждала жінка та 4-річна дитина
Сьогодні, 11:42
В місті на Волині відсутнє водопостачання
Сьогодні, 11:30
Медіа