Сьогодні на Волині поховають загиблого Героя Ігоря Хомика

Ігор Хомик, який загинув на Запоріжжі, захищаючи Україну від російського загарбника.



Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 14:30 – 15:00, повідомили у громаді.



В селі Мельники відбудеться прощання з захисником і чин відспівування в Свято-Аннівському храмі.



Цього ж дня воїна поховають.



"Просимо мешканців громади, зокрема смт Шацьк та с. Мельники, гідно зустріти Героя, створивши коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, на Запоріжжі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 червня, назавжди в село Мельники Турійської громади повертається воїнякий загинув на Запоріжжі, захищаючи Україну від російського загарбника.Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 14:30 – 15:00, повідомили у громаді.В селі Мельники відбудеться прощання з захисником і чин відспівування в Свято-Аннівському храмі.Цього ж дня воїна поховають."Просимо мешканців громади, зокрема смт Шацьк та с. Мельники, гідно зустріти Героя, створивши коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в дописі.Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик.

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