Сьогодні на Волині поховають загиблого Героя Ігоря Хомика

Сьогодні на Волині поховають загиблого Героя Ігоря Хомика
Сьогодні, 7 червня, назавжди в село Мельники Турійської громади повертається воїн Ігор Хомик, який загинув на Запоріжжі, захищаючи Україну від російського загарбника.

Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 14:30 – 15:00, повідомили у громаді.

В селі Мельники відбудеться прощання з захисником і чин відспівування в Свято-Аннівському храмі.

Цього ж дня воїна поховають.

"Просимо мешканців громади, зокрема смт Шацьк та с. Мельники, гідно зустріти Героя, створивши коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик.

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Теги: війна, Росія, Україна
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