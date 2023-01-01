Сьогодні на Волині поховають загиблого Героя Ігоря Хомика
Сьогодні, 11:50
Сьогодні, 7 червня, назавжди в село Мельники Турійської громади повертається воїн Ігор Хомик, який загинув на Запоріжжі, захищаючи Україну від російського загарбника.
Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 14:30 – 15:00, повідомили у громаді.
В селі Мельники відбудеться прощання з захисником і чин відспівування в Свято-Аннівському храмі.
Цього ж дня воїна поховають.
"Просимо мешканців громади, зокрема смт Шацьк та с. Мельники, гідно зустріти Героя, створивши коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 14:30 – 15:00, повідомили у громаді.
В селі Мельники відбудеться прощання з захисником і чин відспівування в Свято-Аннівському храмі.
Цього ж дня воїна поховають.
"Просимо мешканців громади, зокрема смт Шацьк та с. Мельники, гідно зустріти Героя, створивши коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку розривають договори із трьома перевізниками
Сьогодні, 12:10
«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини
Сьогодні, 12:00
Сьогодні на Волині поховають загиблого Героя Ігоря Хомика
Сьогодні, 11:50
На Волині 19-річний водій авто зіткнувся з Chevrolete Aveo: постраждала жінка та 4-річна дитина
Сьогодні, 11:42
В місті на Волині відсутнє водопостачання
Сьогодні, 11:30
Медіа