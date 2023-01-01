В місті на Волині відсутнє водопостачання

В місті Устилуг на Волині повністю відсутнє водопостачання.Про це повідомили на сторінці громади."У зв’язку з тим, що подача води на місто Устилуг відбувалася цілодобово, поливалися городи та газони, насоси працювали безперебійно. Це призвело до того, що вони вийшли з ладу", - йдеться в дописі.Наразі проводяться роботи по ліквідації аварійної ситуації.“Просимо до цього поставитися з розумінням!” – зазначають у громаді.