В місті на Волині відсутнє водопостачання

В місті на Волині відсутнє водопостачання
В місті Устилуг на Волині повністю відсутнє водопостачання.

Про це повідомили на сторінці громади.

"У зв’язку з тим, що подача води на місто Устилуг відбувалася цілодобово, поливалися городи та газони, насоси працювали безперебійно. Це призвело до того, що вони вийшли з ладу", - йдеться в дописі.

Наразі проводяться роботи по ліквідації аварійної ситуації.

“Просимо до цього поставитися з розумінням!” – зазначають у громаді.

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Теги: водопостачання, Устилуг
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