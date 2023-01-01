В місті на Волині відсутнє водопостачання
Сьогодні, 11:30
В місті Устилуг на Волині повністю відсутнє водопостачання.
Про це повідомили на сторінці громади.
"У зв’язку з тим, що подача води на місто Устилуг відбувалася цілодобово, поливалися городи та газони, насоси працювали безперебійно. Це призвело до того, що вони вийшли з ладу", - йдеться в дописі.
Наразі проводяться роботи по ліквідації аварійної ситуації.
“Просимо до цього поставитися з розумінням!” – зазначають у громаді.
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Про це повідомили на сторінці громади.
"У зв’язку з тим, що подача води на місто Устилуг відбувалася цілодобово, поливалися городи та газони, насоси працювали безперебійно. Це призвело до того, що вони вийшли з ладу", - йдеться в дописі.
Наразі проводяться роботи по ліквідації аварійної ситуації.
“Просимо до цього поставитися з розумінням!” – зазначають у громаді.
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