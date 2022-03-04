На Сумщині «шахед» влучив у приватний будинок: загинуло двоє людей

На Сумщині «шахед» влучив у приватний будинок: загинуло двоє людей
На Сумщині ворожий "шахед" влучив у приватний будинок, двоє людей загинули.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів.

Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.

Миколаївська громада: ворог бив з мінометів – 5 вибухів.

Білопільська громада: був обстріл з міномету – 7 вибухів". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків.

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Теги: Росія, Україна, війна, Сумщина
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