На Сумщині «шахед» влучив у приватний будинок: загинуло двоє людей





Про це повідомляє



"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів.



Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.



Миколаївська громада: ворог бив з мінометів – 5 вибухів.



Білопільська громада: був обстріл з міномету – 7 вибухів". - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Сумщині ворожий "шахед" влучив у приватний будинок, двоє людей загинули.Про це повідомляє Сумська ОВА "Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів.Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.Миколаївська громада: ворог бив з мінометів – 5 вибухів.Білопільська громада: був обстріл з міномету – 7 вибухів". - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків

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