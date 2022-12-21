Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт

Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт
У лікарні в Володимирі медики врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Йому провели тромболізис.

Про це розповіли у Володимирському ТМО.

У чоловіка спершу оніміла ліва рука, він думав, що просто «залежав» її. Але коли оніміли ноги та з'явилося відчутна асиметрія обличчя, стало зрозуміло, що ситуація критична. Саме так, зі слів 68-річного пацієнта Володимирського ТМО Сергія Андрійовича, у нього проявився інсульт.

Завдяки тому, що рідні доставили його до медзакладу у перші дві години від початку симптомів, фахівці приймального та неврологічного відділень, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії змогли вчасно та оперативно надати медичну допомогу.

Тромболітична терапія - лікування, яке направлене на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів — тромболітиків.

З допомогою тромболізису пацієнт після інсульту не тільки залишився живим, але і повністю повернувся до нормального здорового стану.

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Теги: інсульт, тромболізис
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