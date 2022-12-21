Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт

У лікарні в Володимирі медики врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Йому провели тромболізис.Про це розповіли у Володимирському ТМО.У чоловіка спершу оніміла ліва рука, він думав, що просто «залежав» її. Але коли оніміли ноги та з'явилося відчутна асиметрія обличчя, стало зрозуміло, що ситуація критична. Саме так, зі слів 68-річного пацієнта Володимирського ТМО, у нього проявився інсульт.Завдяки тому, що рідні доставили його до медзакладу у перші дві години від початку симптомів, фахівці приймального та неврологічного відділень, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії змогли вчасно та оперативно надати медичну допомогу.Тромболітична терапія - лікування, яке направлене на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів — тромболітиків.З допомогою тромболізису пацієнт після інсульту не тільки залишився живим, але і повністю повернувся до нормального здорового стану.