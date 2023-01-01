У Ковелі поховають Героя із Запоріжжя Андрія Михайленка, де вже кілька років мешкає його мама

У Ковелі поховають Героя із Запоріжжя Андрія Михайленка, де вже кілька років мешкає його мама
2 червня 2023 року внаслідок поранення, отриманого від розриву осколкової гранати, біля Авдіївки Покровського району Донецької області загинув Михайленко Андрій Русланович. Захисник - уродженець Запоріжжя, але поховають його у Ковелі, де проживає його мама.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Захисник був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини А4007. Андрій не був мешканцем нашої громади. Він родом із міста Василівка Запорізької області, яке зараз окуповане росіянами. Тож поховати його в рідній стороні немає можливості. У Ковелі п’ять останніх років проживає мама Андрія - Тетяна Анатоліївна. Дуже прошу підтримати її, адже родина і друзі лишилися там, на Запоріжжі, і провести українського Героя в останню дорогу, як ми це й робимо - всі разом", - йдеться в повідомленні.

Чайка наголосив, що живий коридор скорботи починатиметься на вулиці Незалежності й тягнутиметься до повороту на вулиці Олени Пчілки. Орієнтовний час - 13:00.

14:00 - чин похорону в Благовіщенському соборі.

15:00 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (міська рада).

Поховають воїна Андрія Михайленка на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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