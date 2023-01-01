У Ковелі поховають Героя із Запоріжжя Андрія Михайленка, де вже кілька років мешкає його мама

Михайленко Андрій Русланович. Захисник - уродженець Запоріжжя, але поховають його у Ковелі, де проживає його мама.



Про це Ігор Чайка.



"Захисник був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини А4007. Андрій не був мешканцем нашої громади. Він родом із міста Василівка Запорізької області, яке зараз окуповане росіянами. Тож поховати його в рідній стороні немає можливості. У Ковелі п’ять останніх років проживає мама Андрія - Тетяна Анатоліївна. Дуже прошу підтримати її, адже родина і друзі лишилися там, на Запоріжжі, і провести українського Героя в останню дорогу, як ми це й робимо - всі разом", - йдеться в повідомленні.



Чайка наголосив, що живий коридор скорботи починатиметься на вулиці Незалежності й тягнутиметься до повороту на вулиці Олени Пчілки. Орієнтовний час - 13:00.



14:00 - чин похорону в Благовіщенському соборі.



15:00 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (міська рада).



Поховають воїна Андрія Михайленка на Алеї Героїв міського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 червня 2023 року внаслідок поранення, отриманого від розриву осколкової гранати, біля Авдіївки Покровського району Донецької області загинув. Захисник - уродженець Запоріжжя, але поховають його у Ковелі, де проживає його мама.Про це повідомив Ковельський міський голова"Захисник був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини А4007. Андрій не був мешканцем нашої громади. Він родом із міста Василівка Запорізької області, яке зараз окуповане росіянами. Тож поховати його в рідній стороні немає можливості. У Ковелі п’ять останніх років проживає мама Андрія -. Дуже прошу підтримати її, адже родина і друзі лишилися там, на Запоріжжі, і провести українського Героя в останню дорогу, як ми це й робимо - всі разом", - йдеться в повідомленні.Чайка наголосив, що живий коридор скорботи починатиметься на вулиці Незалежності й тягнутиметься до повороту на вулиці Олени Пчілки. Орієнтовний час - 13:00.14:00 - чин похорону в Благовіщенському соборі.15:00 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (міська рада).Поховають воїна Андрія Михайленка на Алеї Героїв міського кладовища.

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