На війні поліг 53-річний Герой з Волині Сергій Карпук
Сьогодні, 10:40
У війні з росією, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, загинув 53-річний мешканець села Мировичі Турійської громади Сергій Васильович Карпук.
Про це повідомили в Турійській громаді.
«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого воїна. Вічна пам’ять і шана Герою!» – йдеться в дописі.
У зв’язку із трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу.
Про день і час похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Турійській громаді.
«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого воїна. Вічна пам’ять і шана Герою!» – йдеться в дописі.
У зв’язку із трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу.
Про день і час похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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