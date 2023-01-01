На війні поліг 53-річний Герой з Волині Сергій Карпук

Сергій Васильович Карпук.



Про це повідомили в Турійській громаді.



«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого воїна. Вічна пам’ять і шана Герою!» – йдеться в дописі.



У зв’язку із трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу.



Про день і час похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з росією, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, загинув 53-річний мешканець села Мировичі Турійської громадиПро це повідомили в Турійській громаді.«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого воїна. Вічна пам’ять і шана Герою!» – йдеться в дописі.У зв’язку із трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу.Про день і час похорону повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію