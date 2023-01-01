На війні поліг 53-річний Герой з Волині Сергій Карпук

На війні поліг 53-річний Герой з Волині Сергій Карпук
У війні з росією, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, загинув 53-річний мешканець села Мировичі Турійської громади Сергій Васильович Карпук.

Про це повідомили в Турійській громаді.

«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого воїна. Вічна пам’ять і шана Герою!» – йдеться в дописі.

У зв’язку із трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу.

Про день і час похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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