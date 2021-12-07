На Волині селяни скаржаться на роботу деревообробного підприємства. ВІДЕО





Про це розповів Микола Шпирук.



У чому проблема Суспільне дізнавалося в селищній раді, на деревообробному підприємстві, в поліції та Держекоінспекції.



На що скаржаться місцеві жителі

Місцевий житель Дмитро Шпирук каже, що завод із виробництва тирсопелетів у Бахові, на території колишньої ферми, запрацював декілька років тому, найближчі будинки розташовані за 200 метрів від нього. Відтоді люди почали скаржитися у різні інстанції. Каже: контролюючі органи дають лише відписки.



Місцева жителька Клавдія Кордонець каже, що її улюблений квітник з трояндами та все подвір'я засипає пилом із частинками деревини.



"Ми тут побудувалися в лісі, хотіли, щоб свіже повітря, щоб дихати можна було, а нас травлять. Багато викидів диму, запах смоли чи дерева в повітрі часто", – говорить жінка.



Місцевий житель Віталій Сьомик розповів, що коли працює велика дробилка, то в хаті не можна було бути, через пластикові вікна був гучний звук. "Як включали тривогу, то і не чути було чи то та тривога, чи то дробилка робить", – говорить чоловік.



Що кажуть у селищній раді

Селищний голова села Бахів Роман Троцюк каже, що минулого року, після звернень жителів, створили комісію, куди увійшли екологи та працівники Держпродспоживслужби. Провели виїзне засідання на території підприємства і зобов’язали підприємство вирішити проблему шуму та забруднення повітря.



Зі слів Романа Троцюка, підприємство зобов’язалося поставити фільтри, що й зробили, та знизити рівень шуму.



Позиція деревообробного підприємства

На момент приїзду Суспільного до Бахова завод не працював. На місці була директорка Оксана Мороз. Жінка каже, що на прохання місцевих жителів поставили захисні стінки від дробарки і захисні циклони, щоб зробити шумоізоляцію.



"Бувають випадки, коли забивається "Циклон" і вилітають частинки цієї тирси, але вже люди звернулися, то ми намагаємося це зробити. Ми замовили ці фільтри, сподіваємося, що вже 100% вони будуть захищати і абсолютно нічого не буде вилітати", – говорить директорка.



Чи були перевірки екологів та чому відкрите кримінальне провадження

В Держекоінспекції на скарги мешканців Бахова, минулого року у жовтні відповіли, що під час дії воєнного стану перевірки проводити заборонено. Однак тепер екологи змушені надати свою оцінку у рамках кримінального провадження, яке розпочали у травні 2023 року, – розповіла старша інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції області Анна Павловська. Каже: йдеться про забруднення атмосферного повітря.



"Слідчі проведуть розслідування, зокрема залучать спеціалістів, які проведуть заміри, аби зафіксувати кількість викидів в атмосферне повітря", – говорить Анна Павловська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці села Бахів, що біля Ковеля, скаржаться на забруднення від діяльності деревообробного підприємства, яке розташоване поблизу їхніх будинків.Про це розповів Суспільному місцевий жительУ чому проблема Суспільне дізнавалося в селищній раді, на деревообробному підприємстві, в поліції та Держекоінспекції.Місцевий жителькаже, що завод із виробництва тирсопелетів у Бахові, на території колишньої ферми, запрацював декілька років тому, найближчі будинки розташовані за 200 метрів від нього. Відтоді люди почали скаржитися у різні інстанції. Каже: контролюючі органи дають лише відписки.Місцева жителькакаже, що її улюблений квітник з трояндами та все подвір'я засипає пилом із частинками деревини."Ми тут побудувалися в лісі, хотіли, щоб свіже повітря, щоб дихати можна було, а нас травлять. Багато викидів диму, запах смоли чи дерева в повітрі часто", – говорить жінка.Місцевий жительрозповів, що коли працює велика дробилка, то в хаті не можна було бути, через пластикові вікна був гучний звук. "Як включали тривогу, то і не чути було чи то та тривога, чи то дробилка робить", – говорить чоловік.Селищний голова села Бахівкаже, що минулого року, після звернень жителів, створили комісію, куди увійшли екологи та працівники Держпродспоживслужби. Провели виїзне засідання на території підприємства і зобов’язали підприємство вирішити проблему шуму та забруднення повітря.Зі слів Романа Троцюка, підприємство зобов’язалося поставити фільтри, що й зробили, та знизити рівень шуму.На момент приїзду Суспільного до Бахова завод не працював. На місці була директорка. Жінка каже, що на прохання місцевих жителів поставили захисні стінки від дробарки і захисні циклони, щоб зробити шумоізоляцію."Бувають випадки, коли забивається "Циклон" і вилітають частинки цієї тирси, але вже люди звернулися, то ми намагаємося це зробити. Ми замовили ці фільтри, сподіваємося, що вже 100% вони будуть захищати і абсолютно нічого не буде вилітати", – говорить директорка.Чи були перевірки екологів та чому відкрите кримінальне провадженняВ Держекоінспекції на скарги мешканців Бахова, минулого року у жовтні відповіли, що під час дії воєнного стану перевірки проводити заборонено. Однак тепер екологи змушені надати свою оцінку у рамках кримінального провадження, яке розпочали у травні 2023 року, – розповіла старша інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції області. Каже: йдеться про забруднення атмосферного повітря."Слідчі проведуть розслідування, зокрема залучать спеціалістів, які проведуть заміри, аби зафіксувати кількість викидів в атмосферне повітря", – говорить Анна Павловська.

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