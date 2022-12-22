У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути





- №52 «Луцьк – Заболотці»;

- №57 «Луцьк – Боголюби»;

- №58 «Луцьк – Сьомаки»;

- №59 «Луцьк – Небіжка»;



Відповідне рішення ухвалив виконком Луцькради сьогодні, 7 червня, - пише



На маршрут №56 «Луцьк – Озденіж (вихід 2)» претенденти були відсутні, тому додатково ще проводитимуть один конкурс. Проте у пояснювальній записці йдеться про те, що перевізника «Санрайз» ЛТД не допустили до участі, адже в однієї з маршруток не був пройдений обов'язковий технічний контроль.



Таким чином маршрути обслуговуватимуть:



- № 52 – Віктор Варшава;

- №57 – ТОВ «ТРАНССІТІ;

- №58 та №59 – Богдан Федік



З усіма переможцями мають укласти договори на перевезення терміном на п'ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:- №52 «Луцьк – Заболотці»;- №57 «Луцьк – Боголюби»;- №58 «Луцьк – Сьомаки»;- №59 «Луцьк – Небіжка»;Відповідне рішення ухвалив виконком Луцькради сьогодні, 7 червня, - пише Конкурент. На маршрут №56 «Луцьк – Озденіж (вихід 2)» претенденти були відсутні, тому додатково ще проводитимуть один конкурс. Проте у пояснювальній записці йдеться про те, що перевізника «Санрайз» ЛТД не допустили до участі, адже в однієї з маршруток не був пройдений обов'язковий технічний контроль.Таким чином маршрути обслуговуватимуть:- № 52 – Віктор Варшава;- №57 – ТОВ «ТРАНССІТІ;- №58 та №59 – Богдан ФедікЗ усіма переможцями мають укласти договори на перевезення терміном на п'ять років.

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