У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути

У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути
У Луцьку затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:

- №52 «Луцьк – Заболотці»;
- №57 «Луцьк – Боголюби»;
- №58 «Луцьк – Сьомаки»;
- №59 «Луцьк – Небіжка»;

Відповідне рішення ухвалив виконком Луцькради сьогодні, 7 червня, - пише Конкурент.

На маршрут №56 «Луцьк – Озденіж (вихід 2)» претенденти були відсутні, тому додатково ще проводитимуть один конкурс. Проте у пояснювальній записці йдеться про те, що перевізника «Санрайз» ЛТД не допустили до участі, адже в однієї з маршруток не був пройдений обов'язковий технічний контроль.

Таким чином маршрути обслуговуватимуть:

- № 52 – Віктор Варшава;
- №57 – ТОВ «ТРАНССІТІ;
- №58 та №59 – Богдан Федік

З усіма переможцями мають укласти договори на перевезення терміном на п'ять років.

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Теги: автобусні маршрути, Луцьк, перевізники
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