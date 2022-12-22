У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути
Сьогодні, 11:20
У Луцьку затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:
- №52 «Луцьк – Заболотці»;
- №57 «Луцьк – Боголюби»;
- №58 «Луцьк – Сьомаки»;
- №59 «Луцьк – Небіжка»;
Відповідне рішення ухвалив виконком Луцькради сьогодні, 7 червня, - пише Конкурент.
На маршрут №56 «Луцьк – Озденіж (вихід 2)» претенденти були відсутні, тому додатково ще проводитимуть один конкурс. Проте у пояснювальній записці йдеться про те, що перевізника «Санрайз» ЛТД не допустили до участі, адже в однієї з маршруток не був пройдений обов'язковий технічний контроль.
Таким чином маршрути обслуговуватимуть:
- № 52 – Віктор Варшава;
- №57 – ТОВ «ТРАНССІТІ;
- №58 та №59 – Богдан Федік
З усіма переможцями мають укласти договори на перевезення терміном на п'ять років.
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- №52 «Луцьк – Заболотці»;
- №57 «Луцьк – Боголюби»;
- №58 «Луцьк – Сьомаки»;
- №59 «Луцьк – Небіжка»;
Відповідне рішення ухвалив виконком Луцькради сьогодні, 7 червня, - пише Конкурент.
На маршрут №56 «Луцьк – Озденіж (вихід 2)» претенденти були відсутні, тому додатково ще проводитимуть один конкурс. Проте у пояснювальній записці йдеться про те, що перевізника «Санрайз» ЛТД не допустили до участі, адже в однієї з маршруток не був пройдений обов'язковий технічний контроль.
Таким чином маршрути обслуговуватимуть:
- № 52 – Віктор Варшава;
- №57 – ТОВ «ТРАНССІТІ;
- №58 та №59 – Богдан Федік
З усіма переможцями мають укласти договори на перевезення терміном на п'ять років.
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