На Волині 19-річний водій авто зіткнувся з Chevrolete Aveo: постраждала жінка та 4-річна дитина

Учора вранці, 6 червня, по вулиці Левка Лук’яненка у Нововолинську зіткнулися два автомобілі – Mersedes Sprinter та Chevrolet Aveo.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо встановлено, що 19-річний водій Mersedes Sprinter при виїзді з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі автомобілю Chevrolete Aveo.Внаслідок автопригоди травмувалися 41-річна водійка та 4-х річна пасажирки легковика. Жінку госпіталізували до лікарні.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.