Президент вручив орден «Золота Зірка» матері загиблого Героя з Волині Романа Марценюка

Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері загиблого Героя з Волині Анжеліні Гуз.



Про це



Її син солдат Роман Марценюк - навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України 12 березня 2022 року в складі танкового екіпажу брав участь у бою біля села Ніжиловичі Макарівської громади Бучанського району Київської області.



Ефективно відбиваючи атаку росіян в напрямку селища міського типу Макарів, танкісти знищили кілька одиниць бронетехніки противника. Для підтримки наступаючих сил ворог задіяв артилерію. Внаслідок шквального артилерійського обстрілу український танк було підбито. Екіпаж танка, серед яких солдат Роман Марценюк, загинув у бою.



"Веселий, приязний, активний, завжди готовий допомогти й підтримати…» — так нині згадують однополчани про солдата Романа Марценюка. А ще згадують, що в бою з лютим ворогом він — людина донедавна цілком цивільна, адже мав мирну професію і став до військових лав у 28 років, не відслуживши навіть строкової — виявив хоробрість, відвагу та професіоналізм, гідні найвищої державної нагороди...



У січні 2021 року за прикладом брата Івана Роман уклав контракт про проходження військової служби, обійнявши посаду навідника танку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він швидко оволодів військовою спеціальністю, здобув повагу та авторитет серед бойових товаришів.



З початком повномасштабного вторгнення росії Роман захищав Київщину у складі танкового екіпажу, який очолював командир танкового взводу майстер-сержант Олександр Цюпак. 11 березня 2022 року цей екіпаж знищив кілька одиниць бронетехніки противника у селі Наливайківка, також ефективно відбивав ворожі атаки в напрямку Макарова.



На жаль, унаслідок шквального артилерійського обстрілу їхній Т-64 було підбито, з екіпажу вдалося врятуватися лише пораненому механіку-водію, а солдат Марценюк та його бойовий командир загинули.



Їх із військовими почестями поховали в один день, 15 березня:



Затим в один день два танкісти стали Героями…



За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 264/2022 від 20 квітня 2022 року солдату Марценюку Роману Юрійовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 6 червня, у Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві президент Українивручив орден "Золота Зірка" матері загиблого Героя з ВолиніПро це повідомили у другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП.Її син солдат- навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України 12 березня 2022 року в складі танкового екіпажу брав участь у бою біля села Ніжиловичі Макарівської громади Бучанського району Київської області.Ефективно відбиваючи атаку росіян в напрямку селища міського типу Макарів, танкісти знищили кілька одиниць бронетехніки противника. Для підтримки наступаючих сил ворог задіяв артилерію. Внаслідок шквального артилерійського обстрілу український танк було підбито. Екіпаж танка, серед яких солдат Роман Марценюк, загинув у бою."Веселий, приязний, активний, завжди готовий допомогти й підтримати…» — так нині згадують однополчани про солдата Романа Марценюка. А ще згадують, що в бою з лютим ворогом він — людина донедавна цілком цивільна, адже мав мирну професію і став до військових лав у 28 років, не відслуживши навіть строкової — виявив хоробрість, відвагу та професіоналізм, гідні найвищої державної нагороди...У січні 2021 року за прикладом братаРоман уклав контракт про проходження військової служби, обійнявши посаду навідника танку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він швидко оволодів військовою спеціальністю, здобув повагу та авторитет серед бойових товаришів.З початком повномасштабного вторгнення росії Роман захищав Київщину у складі танкового екіпажу, який очолював командир танкового взводу майстер-сержант. 11 березня 2022 року цей екіпаж знищив кілька одиниць бронетехніки противника у селі Наливайківка, також ефективно відбивав ворожі атаки в напрямку Макарова.На жаль, унаслідок шквального артилерійського обстрілу їхній Т-64 було підбито, з екіпажу вдалося врятуватися лише пораненому механіку-водію, а солдат Марценюк та його бойовий командир загинули.Їх із військовими почестями поховали в один день, 15 березня: майстер-сержанта Олександра Цюпака — у селі Залужжя Володимир-Волинського району, а після прощальної церемонії, що відбулася на мікрорайоні Шахтарському міста Нововолинська, де мешкав Роман, місцем його вічного спочинку стало кладовище села Грибовиця. У Романа залишилася донька Дарина.Затим в один день два танкісти стали Героями…За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 264/2022 від 20 квітня 2022 року солдату Марценюку Роману Юрійовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію