Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків
Сьогодні, 09:20
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
танків - 3873 (+13),
бойових броньованих машин - 7560 (+17),
артилерійських систем – 3640 (+37),
РСЗВ - 594 (+4),
засоби ППО - 352 (+1),
літаків - 314 (+1),
гелікоптерів - 299 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
крилаті ракети - 1171 (+0),
кораблі / катери - 18 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),
спеціальна техніка - 492 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
танків - 3873 (+13),
бойових броньованих машин - 7560 (+17),
артилерійських систем – 3640 (+37),
РСЗВ - 594 (+4),
засоби ППО - 352 (+1),
літаків - 314 (+1),
гелікоптерів - 299 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
крилаті ракети - 1171 (+0),
кораблі / катери - 18 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),
спеціальна техніка - 492 (+3).
Дані уточнюються.
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