Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:



особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,



танків - 3873 (+13),



бойових броньованих машин - 7560 (+17),



артилерійських систем – 3640 (+37),



РСЗВ - 594 (+4),



засоби ППО - 352 (+1),



літаків - 314 (+1),



гелікоптерів - 299 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),



крилаті ракети - 1171 (+0),



кораблі / катери - 18 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),



спеціальна техніка - 492 (+3).



Дані уточнюються.

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