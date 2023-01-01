Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків

Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків - 3873 (+13),

бойових броньованих машин - 7560 (+17),

артилерійських систем – 3640 (+37),

РСЗВ - 594 (+4),

засоби ППО - 352 (+1),

літаків - 314 (+1),

гелікоптерів - 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),

крилаті ракети - 1171 (+0),

кораблі / катери - 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),

спеціальна техніка - 492 (+3).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент вручив орден «Золота Зірка» матері загиблого Героя з Волині Романа Марценюка
Сьогодні, 10:00
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:33
Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків
Сьогодні, 09:20
Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 7 червня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
02 червень, 09:30
Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО
31 травень, 09:25
ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем
05 травень, 09:10
Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів
02 травень, 08:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі поховають Героя із Запоріжжя Андрія Михайленка, де вже кілька років мешкає його мама
Сьогодні, 10:15
 0
Президент вручив орден «Золота Зірка» матері загиблого Героя з Волині Романа Марценюка
Сьогодні, 10:00
 0
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:33
 0
Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків
Сьогодні, 09:20
 0
Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8