Курс валют у Луцьку 7 червня
Сьогодні, 09:00
7 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за – 40.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за – 40.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 7 червня
Сьогодні, 09:00
Захисники минулої доби збили російський винищувач та чотири безпілотники. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:53
На війні загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Киричик
Сьогодні, 08:20
У Луцьку завершили перевірку укриттів: які результати. ВІДЕО
Сьогодні, 07:15
Медіа