Курс валют у Луцьку 7 червня

Курс валют у Луцьку 7 червня
7 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.00, а продають за – 40.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,90.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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