Курс валют у Луцьку 7 червня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.00, а продають за – 40.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.20.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.00, а продають за – 40.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,90.

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