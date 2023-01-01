На війні загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Киричик

Андрій Іванович Киричик.



Про це Ігор Пальонка.



"Трагічний день для усієї України, який розпочався із новини про підрив Каховської ГЕС, став особливо сумним і для нашої громади, адже сьогодні надійшла звістка про загибель іще одного володимирчанина – солдата Андрія Івановича Киричика, 1977 року народження", - йдеться в дописі.



Працівник комунального підприємства «Полігон» був мобілізований до лав ЗСУ у лютому цього року. Мужньо і до останнього свого подиху він виконував бойове завдання щодо відсічі збройної агресії росії. На жаль, останній свій бій солдат прийняв 4 червня в районі населеного пункту Іванівське, що на Донеччині.



Інформацію про день і час прощання із Андрієм Киричиком повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 46-річний волинянинПро це повідомив міський голова Володимира"Трагічний день для усієї України, який розпочався із новини про підрив Каховської ГЕС, став особливо сумним і для нашої громади, адже сьогодні надійшла звістка про загибель іще одного володимирчанина – солдата Андрія Івановича Киричика, 1977 року народження", - йдеться в дописі.Працівник комунального підприємства «Полігон» був мобілізований до лав ЗСУ у лютому цього року. Мужньо і до останнього свого подиху він виконував бойове завдання щодо відсічі збройної агресії росії. На жаль, останній свій бій солдат прийняв 4 червня в районі населеного пункту Іванівське, що на Донеччині.Інформацію про день і час прощання із Андрієм Киричиком повідомлять згодом.

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