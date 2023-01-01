На війні загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Киричик
Сьогодні, 08:20
На Донеччині загинув 46-річний волинянин Андрій Іванович Киричик.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Трагічний день для усієї України, який розпочався із новини про підрив Каховської ГЕС, став особливо сумним і для нашої громади, адже сьогодні надійшла звістка про загибель іще одного володимирчанина – солдата Андрія Івановича Киричика, 1977 року народження", - йдеться в дописі.
Працівник комунального підприємства «Полігон» був мобілізований до лав ЗСУ у лютому цього року. Мужньо і до останнього свого подиху він виконував бойове завдання щодо відсічі збройної агресії росії. На жаль, останній свій бій солдат прийняв 4 червня в районі населеного пункту Іванівське, що на Донеччині.
Інформацію про день і час прощання із Андрієм Киричиком повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Трагічний день для усієї України, який розпочався із новини про підрив Каховської ГЕС, став особливо сумним і для нашої громади, адже сьогодні надійшла звістка про загибель іще одного володимирчанина – солдата Андрія Івановича Киричика, 1977 року народження", - йдеться в дописі.
Працівник комунального підприємства «Полігон» був мобілізований до лав ЗСУ у лютому цього року. Мужньо і до останнього свого подиху він виконував бойове завдання щодо відсічі збройної агресії росії. На жаль, останній свій бій солдат прийняв 4 червня в районі населеного пункту Іванівське, що на Донеччині.
Інформацію про день і час прощання із Андрієм Киричиком повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 7 червня
Сьогодні, 09:00
Захисники минулої доби збили російський винищувач та чотири безпілотники. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:53
На війні загинув 46-річний Герой з Волині Андрій Киричик
Сьогодні, 08:20
У Луцьку завершили перевірку укриттів: які результати. ВІДЕО
Сьогодні, 07:15
Медіа