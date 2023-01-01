Матері загиблого Героя Вадима Мудрохи з Луцького району вручили нагороду сина
Сьогодні, 06:18
27-річний Герой Вадим Мудроха із Торчинської громади Луцького району посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
Нагадаємо, 28 лютого 2022 року рідні втратили зв'язок з Вадимом Мудрохою та розшукували його. Рідні сподівалися, що Вадим живий. Але, на жаль, дива не сталося. 9 березня йому мало виповнитися 28 років. 5 червня 2022 року Героя поховали у рідній громаді.
Нагороду воїну присвоїли Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
29 травня високу нагороду вручали матері загиблого Іванні Мудросі.
Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха.
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
Нагадаємо, 28 лютого 2022 року рідні втратили зв'язок з Вадимом Мудрохою та розшукували його. Рідні сподівалися, що Вадим живий. Але, на жаль, дива не сталося. 9 березня йому мало виповнитися 28 років. 5 червня 2022 року Героя поховали у рідній громаді.
Нагороду воїну присвоїли Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
29 травня високу нагороду вручали матері загиблого Іванні Мудросі.
Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха.
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