Матері загиблого Героя Вадима Мудрохи з Луцького району вручили нагороду сина

Вадим Мудроха із Торчинської громади Луцького району посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це повідомили у Торчинській громаді.



Нагадаємо, 28 лютого 2022 року рідні втратили зв'язок з Вадимом Мудрохою та розшукували його. Рідні сподівалися, що Вадим живий. Але, на жаль, дива не сталося. 9 березня йому мало виповнитися 28 років. 5 червня 2022 року Героя поховали у рідній громаді.



Нагороду воїну присвоїли Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



29 травня високу нагороду вручали матері загиблого Іванні Мудросі.



Нагадаємо, на війні з російськими окупантами









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-річний Геройіз Торчинської громади Луцького району посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомили у Торчинській громаді.Нагадаємо, 28 лютого 2022 року рідні втратили зв'язок з Вадимом Мудрохою та розшукували його. Рідні сподівалися, що Вадим живий. Але, на жаль, дива не сталося. 9 березня йому мало виповнитися 28 років. 5 червня 2022 року Героя поховали у рідній громаді.Нагороду воїну присвоїли Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.29 травня високу нагороду вручали матері загиблого Іванні Мудросі.Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волинянин Вадим Мудроха.

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