В НБУ пояснили, навіщо збиратимуть дані про всі карткові платежі українців
Сьогодні, 03:02
У Національному банку України пояснили, чи збиратимуть дані про всі платежі фізичних осіб і кого це стосуватиметься.
Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі загальнонаціонального телемарафону, - пише ТСН.
За його словами, йдеться лише про юридичних осіб та підприємців. Фурман пояснив, що деякі видання перекрутили цю інформацію.
"НБУ збирає інформацію виключно в наглядових цілях", – сказав заступник голови Ради НБУ, і пояснив, що йдеться про загальну кількість людей, а не конкретних осіб.
"Не про конкретно Іванова, який, умовно, пересилає Петрову, а про кількість людей у мільйонах, один чи десять мільйонів, яка пересилає. Йдеться про загальну кількість операцій. Не йдеться про те, 1000 чи 2000 грн Іванов переслав іншій людині, і вона отримала. Не йдеться про те, що ці операції будуть у майбутньому якимось чином оподатковуватися", – говорить Фурман.
Інформація збиратиметься не для подальшого оподаткування
"Це не є якоюсь, якщо мова йде про оподаткування, компетенцією Національного банку. В нас діють інші податкові органи. Якщо це буде робитися в майбутньому колись, для цього потрібно приймати відповідні зміни в чинне законодавство України", – наголосив заступник голови Ради НБУ.
НБУ цікавить виключно статистика, а не окремі перекази
"Подивимося на офіційну позицію і роз'яснення Національного банку України. Нацбанк не збиратиме інформацію про операції якоїсь конкретної фізичної особи. Нас цікавить статистика – як зростає кількість безготівкових операцій", – підсумував банкір.
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Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі загальнонаціонального телемарафону, - пише ТСН.
За його словами, йдеться лише про юридичних осіб та підприємців. Фурман пояснив, що деякі видання перекрутили цю інформацію.
"НБУ збирає інформацію виключно в наглядових цілях", – сказав заступник голови Ради НБУ, і пояснив, що йдеться про загальну кількість людей, а не конкретних осіб.
"Не про конкретно Іванова, який, умовно, пересилає Петрову, а про кількість людей у мільйонах, один чи десять мільйонів, яка пересилає. Йдеться про загальну кількість операцій. Не йдеться про те, 1000 чи 2000 грн Іванов переслав іншій людині, і вона отримала. Не йдеться про те, що ці операції будуть у майбутньому якимось чином оподатковуватися", – говорить Фурман.
Інформація збиратиметься не для подальшого оподаткування
"Це не є якоюсь, якщо мова йде про оподаткування, компетенцією Національного банку. В нас діють інші податкові органи. Якщо це буде робитися в майбутньому колись, для цього потрібно приймати відповідні зміни в чинне законодавство України", – наголосив заступник голови Ради НБУ.
НБУ цікавить виключно статистика, а не окремі перекази
"Подивимося на офіційну позицію і роз'яснення Національного банку України. Нацбанк не збиратиме інформацію про операції якоїсь конкретної фізичної особи. Нас цікавить статистика – як зростає кількість безготівкових операцій", – підсумував банкір.
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