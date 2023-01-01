В НБУ пояснили, навіщо збиратимуть дані про всі карткові платежі українців





Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі загальнонаціонального телемарафону, - пише



За його словами, йдеться лише про юридичних осіб та підприємців. Фурман пояснив, що деякі видання перекрутили цю інформацію.



"НБУ збирає інформацію виключно в наглядових цілях", – сказав заступник голови Ради НБУ, і пояснив, що йдеться про загальну кількість людей, а не конкретних осіб.



"Не про конкретно Іванова, який, умовно, пересилає Петрову, а про кількість людей у мільйонах, один чи десять мільйонів, яка пересилає. Йдеться про загальну кількість операцій. Не йдеться про те, 1000 чи 2000 грн Іванов переслав іншій людині, і вона отримала. Не йдеться про те, що ці операції будуть у майбутньому якимось чином оподатковуватися", – говорить Фурман.



Інформація збиратиметься не для подальшого оподаткування



"Це не є якоюсь, якщо мова йде про оподаткування, компетенцією Національного банку. В нас діють інші податкові органи. Якщо це буде робитися в майбутньому колись, для цього потрібно приймати відповідні зміни в чинне законодавство України", – наголосив заступник голови Ради НБУ.



НБУ цікавить виключно статистика, а не окремі перекази



"Подивимося на офіційну позицію і роз'яснення Національного банку України. Нацбанк не збиратиме інформацію про операції якоїсь конкретної фізичної особи. Нас цікавить статистика – як зростає кількість безготівкових операцій", – підсумував банкір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Національному банку України пояснили, чи збиратимуть дані про всі платежі фізичних осіб і кого це стосуватиметься.Про це заявив заступник голови Ради НБУв ефірі загальнонаціонального телемарафону, - пише ТСН. За його словами, йдеться лише про юридичних осіб та підприємців. Фурман пояснив, що деякі видання перекрутили цю інформацію."НБУ збирає інформацію виключно в наглядових цілях", – сказав заступник голови Ради НБУ, і пояснив, що йдеться про загальну кількість людей, а не конкретних осіб."Не про конкретно Іванова, який, умовно, пересилає Петрову, а про кількість людей у мільйонах, один чи десять мільйонів, яка пересилає. Йдеться про загальну кількість операцій. Не йдеться про те, 1000 чи 2000 грн Іванов переслав іншій людині, і вона отримала. Не йдеться про те, що ці операції будуть у майбутньому якимось чином оподатковуватися", – говорить Фурман."Це не є якоюсь, якщо мова йде про оподаткування, компетенцією Національного банку. В нас діють інші податкові органи. Якщо це буде робитися в майбутньому колись, для цього потрібно приймати відповідні зміни в чинне законодавство України", – наголосив заступник голови Ради НБУ."Подивимося на офіційну позицію і роз'яснення Національного банку України. Нацбанк не збиратиме інформацію про операції якоїсь конкретної фізичної особи. Нас цікавить статистика – як зростає кількість безготівкових операцій", – підсумував банкір.

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