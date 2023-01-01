Для незрячої дівчинки в музеї у Луцьку провели індивідуальне заняття

Для незрячої дівчинки в музеї у Луцьку провели індивідуальне заняття
У Волинському краєзнавчому музеї організували індивідуальне заняття для незрячої учениці однієї з луцьких шкіл Діани.

Про це музейників попросила мама школярки, – розповіла Суспільному етнографиня Галина Мірошниченко-Гусак.

Зі слів етнографині, матір дівчинки теж незряча і раніше була на виставці, яку організували в музеї для людей з Українського товариства сліпих в рамках проєкту "Музеї Прикордоння – простір для інтеркультурного діалогу".

Діана, – каже Людмила Мірошниченко-Гусак, – єдина незряча дівчинка в Луцьку, яка навчається у звичайній школі. Вона є ученицею ліцею №3.

"Під час заняття у музеї дівчинка читала Брайлем, бачила порцеляну, визначала її якість, вивчала форми та декор порцелянового посуду, а також дізналися про колишню шафу — скриню", – каже етнографиня, яка працювала з дівчинкою.

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Теги: незряча дівчинка, музей, Луцьк
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