7 червня на Волині: гортаючи календар

7 червня на Волині: гортаючи календар
День народження 7 червня відзначають головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Ярослав Кухаренко (на фото), громадський діяч Андрій Хведчак, депутат Луцької міськради Юрій Безпятко.

Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіків з ім’ям Іван.

Бажаємо іменинникам здоров’я, достатку й успіхів у праці.

7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано у Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.

7 червня 2011 в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.

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Теги: іменини, гортаючи календар
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