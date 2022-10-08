У Луцьку 11-річний хлопчик приїхав з братом у кіно та загубився. ВІДЕО

У Луцьку патрульні допомогли 11-річному хлопчику, який з 21-річним братом приїхав у місто з населеного пункту Олика та загубився.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Близько 16-ї години 5 червня інспектори отримали виклик від небайдужих громадян. Ті повідомили, що на вулиці Конякіна перебуває дитина, яка загубилася, тож поліцейські вирушили на місце події.Маленький громадянин розповів, що мешкає в населеному пункті Олика, що за 40 кілометрів від обласного центру. У Луцьк він приїхав з 21-річним братом та його другом, щоб відвідати кінотеатр.Після сеансу усі троє сіли в міську маршрутку, щоб дістатися до автостанції, однак хлопчик пропустив потрібну зупинку, вийшов пізніше і вже не зміг знайти своїх рідних. Він навіть не мав з собою мобільного, а номери телефону близьких не пам’ятав.Патрульним вдалося встановити контактний номер старшого брата, той саме займався пошуками молодшого. Тож невдовзі рідні люди зустрілися.