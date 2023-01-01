На Донеччині помер 51-річний Герой з Волині Василь Рудець

Помер 51-річний військовий з села Дольськ Турійської громадиПро це повідомили у громаді."З перших днів повномасштабної війни він став на захист України. Останні бої прийняв на Донеччині. Лікарі намагалися врятувати життя воїну та невблаганна хвороба на 51 році життя обірвала його земну стежину", - йдеться у дописі.У звʼязку з сумною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.Чин поховання померлого воїна Василя Рудеця відбудеться завтра, 7 червня, у селі Дольськ.Про час прибуття траурного кортежу та поховання повідомлять додатково.