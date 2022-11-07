На Волині мобілізований учитель приїхав на свято до випускників. ВІДЕО

Віктор, який зараз служить у Збройних силах України, приїхав на свято останнього дзвоника, щоб привітати випускників із завершенням навчання. Чоловік завітав несподівано, зробивши сюрприз дітям і колегам-освітянам.



Як розповів у телефонному коментарі



Востаннє своїх учнів Віктор бачив торік у грудні.



"Получився сюрприз, хоч і міг не получитися. Це такий випадок із тисячі. Ніхто не знав, та я й сам до останнього не знав, чи встигну. Не знав чи приїду, бо реабілітація могла проходити в санаторії чи ще десь. Зараз я вдома, а далі треба буде їхати в госпіталь. Зараз на реабілітації", – каже військовослужбовець.



До повномасштабного вторгнення рф в Україну Віктор викладав у волинському ліцеї трудове навчання і різьбу по дереву, а також був класним керівником. "Ми вели класи до дев'ятого, потім я був їхнім класним керівником в 10-му класі і мав бути далі. Але так склалося... 24 лютого прийшлося вибирати. Дітей не хотілося покидати, але за своє треба боротися. Я в ЗСУ зараз", – сказав волинянин.



Директорка Турійського ліцею Оксана Ковальчук розповіла Суспільному, що чоловік приїхав до селища о четвертій годині ночі, а вже вранці 31 травня прийшов на свято.



"Це реально був сюрприз: ніхто не знав, ні діти, ні ми", – каже освітянка.



З її слів, Віктор є керівником дитячої зразкової студії різьблення по дереву "Візерунок" і гуртка "Методист", а його учні – неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів, премій та олімпіад із трудового навчання.



"Віктор мав би бути класним керівником 11 класу, але в лютому минулого року він пішов в тероборону, 9 травня прийняв присягу і пішов на фронт", – додала Оксана Ковальчук.



Зі слів військовослужбовця, діти запросили його на випускний, що відбудеться в червні, проте не впевнений, чи зможе втрапити на свято. "Я не знаю чи прийду. Вони запрошували, але я маю бути вже в частині", – сказав волинянин.



Як додала керівниця освітнього закладу Оксана Ковальчук, у ліцеї чекають із нетерпінням на повернення Віктора з перемогою та до свого місця праці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Турійському ліцеї на Волині колишній класний керівник 11-го класу, який зараз служить у Збройних силах України, приїхав на свято останнього дзвоника, щоб привітати випускників із завершенням навчання. Чоловік завітав несподівано, зробивши сюрприз дітям і колегам-освітянам.Як розповів у телефонному коментарі Суспільному 47-річний волинянин, до Турійська приїхав із передової на реабілітацію. Про те, що вийде зробити сюрприз рідним учням, говорить, не знав до останнього.Востаннє своїх учнів Віктор бачив торік у грудні."Получився сюрприз, хоч і міг не получитися. Це такий випадок із тисячі. Ніхто не знав, та я й сам до останнього не знав, чи встигну. Не знав чи приїду, бо реабілітація могла проходити в санаторії чи ще десь. Зараз я вдома, а далі треба буде їхати в госпіталь. Зараз на реабілітації", – каже військовослужбовець.До повномасштабного вторгнення рф в Україну Віктор викладав у волинському ліцеї трудове навчання і різьбу по дереву, а також був класним керівником. "Ми вели класи до дев'ятого, потім я був їхнім класним керівником в 10-му класі і мав бути далі. Але так склалося... 24 лютого прийшлося вибирати. Дітей не хотілося покидати, але за своє треба боротися. Я в ЗСУ зараз", – сказав волинянин.Директорка Турійського ліцеюрозповіла Суспільному, що чоловік приїхав до селища о четвертій годині ночі, а вже вранці 31 травня прийшов на свято."Це реально був сюрприз: ніхто не знав, ні діти, ні ми", – каже освітянка.З її слів, Віктор є керівником дитячої зразкової студії різьблення по дереву "Візерунок" і гуртка "Методист", а його учні – неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів, премій та олімпіад із трудового навчання."Віктор мав би бути класним керівником 11 класу, але в лютому минулого року він пішов в тероборону, 9 травня прийняв присягу і пішов на фронт", – додала Оксана Ковальчук.Зі слів військовослужбовця, діти запросили його на випускний, що відбудеться в червні, проте не впевнений, чи зможе втрапити на свято. "Я не знаю чи прийду. Вони запрошували, але я маю бути вже в частині", – сказав волинянин.Як додала керівниця освітнього закладу Оксана Ковальчук, у ліцеї чекають із нетерпінням на повернення Віктора з перемогою та до свого місця праці.

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