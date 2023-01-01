Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня

У середу, 7 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта та Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби". 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів – буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.