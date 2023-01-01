У Міжнародному суді ООН розпочали слухання за справою «України проти росії» щодо Донбасу та Криму





Про це йдеться на сайті суду, пише



Україна наголошує, що з 2014 року рф, порушуючи свої зобов’язання за Конвенцією про фінансування тероризму (ICSFT), спровокувала і підтримувала збройне повстання проти української влади на сході країни.



Також Україна зазначає, що росія створила «атмосферу насильства та залякування неросійських етнічних груп» у Криму, порушивши свої зобов’язання за Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).



Україна просить суд винести рішення та оголосити, що росія порушила свої зобов’язання за ICSFT і CERD, і що вона повинна відшкодувати Україні завдану шкоду.



Посол з особливих доручень в Міністерстві закордонних справ Антон Кориневич, який очолює українську делегацію, на слуханнях звернув увагу, що Україна мала рацію, коли з 2014 року била на сполох, попереджаючи світ про порушення росією норм міжнародного права.



«Російська федерація зневажає міжнародне право. В останні шістнадцять місяців світ опинився в цій гнітючій реальності. Світ спостерігав, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. росія навіть мала нахабство маскувати свої дії міжнародним правом під абсурдним приводом того, що вона діяла, щоб запобігти геноциду», - зазначив Антон Кориневич.



Представник України додав, що росія більше не обмежується дискримінацією в Криму — тепер вона прагне стерти українську ідентичність скрізь, відправляючи людей у фільтраційні табори та депортуючи дітей для перевиховання під свою ідентичність.



Кориневич нагадав, про причетність росіян до збиття рейсу MH17, а також обстріли цивільної інфраструктури Волновахи, Маріуполя, Краматорська та Харкова.



«У кожному місті, яке я щойно згадав, росія вчинила значно більші звірства. Останнім часом найжвавіше місто Приазов'я — Маріуполь — перетворилось на руїни. Волноваха, тихе передмістя, зруйноване вщент. Значні частини Харкова, який називають студентською столицею України, перетворилися на руїни. До списку додалися нові міста: жахливі вбивства в Бучі, катівні в Херсоні, братські могили в Ізюмі та інші», - сказав Кориневич.

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