У Міжнародному суді ООН розпочали слухання за справою «України проти росії» щодо Донбасу та Криму

У Міжнародному суді ООН розпочали слухання за справою «України проти росії» щодо Донбасу та Криму
У Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочали розгляд позову України проти росії через порушення нею двох конвенцій ООН — про боротьбу з тероризмом та національною дискримінацією.

Про це йдеться на сайті суду, пише Громадське.

Україна наголошує, що з 2014 року рф, порушуючи свої зобов’язання за Конвенцією про фінансування тероризму (ICSFT), спровокувала і підтримувала збройне повстання проти української влади на сході країни.

Також Україна зазначає, що росія створила «атмосферу насильства та залякування неросійських етнічних груп» у Криму, порушивши свої зобов’язання за Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Україна просить суд винести рішення та оголосити, що росія порушила свої зобов’язання за ICSFT і CERD, і що вона повинна відшкодувати Україні завдану шкоду.

Посол з особливих доручень в Міністерстві закордонних справ Антон Кориневич, який очолює українську делегацію, на слуханнях звернув увагу, що Україна мала рацію, коли з 2014 року била на сполох, попереджаючи світ про порушення росією норм міжнародного права.

«Російська федерація зневажає міжнародне право. В останні шістнадцять місяців світ опинився в цій гнітючій реальності. Світ спостерігав, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. росія навіть мала нахабство маскувати свої дії міжнародним правом під абсурдним приводом того, що вона діяла, щоб запобігти геноциду», - зазначив Антон Кориневич.

Представник України додав, що росія більше не обмежується дискримінацією в Криму — тепер вона прагне стерти українську ідентичність скрізь, відправляючи людей у фільтраційні табори та депортуючи дітей для перевиховання під свою ідентичність.

Кориневич нагадав, про причетність росіян до збиття рейсу MH17, а також обстріли цивільної інфраструктури Волновахи, Маріуполя, Краматорська та Харкова.

«У кожному місті, яке я щойно згадав, росія вчинила значно більші звірства. Останнім часом найжвавіше місто Приазов'я — Маріуполь — перетворилось на руїни. Волноваха, тихе передмістя, зруйноване вщент. Значні частини Харкова, який називають студентською столицею України, перетворилися на руїни. До списку додалися нові міста: жахливі вбивства в Бучі, катівні в Херсоні, братські могили в Ізюмі та інші», - сказав Кориневич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міжнародному суді ООН розпочали слухання за справою «України проти росії» щодо Донбасу та Криму
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині перевірили 1980 захисних споруд і укриттів
Сьогодні, 19:14
На Запоріжжя прибули студенти з рф для проходження медичного стажування в бойових підрозділах, – Генштаб
Сьогодні, 18:36
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук
Сьогодні, 18:08
Схожі новини
На Запоріжжя прибули студенти з рф для проходження медичного стажування в бойових підрозділах, – Генштаб На Запоріжжя прибули студенти з рф для проходження медичного стажування в бойових підрозділах, – Генштаб
Сьогодні, 18:36
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук
Сьогодні, 18:08
Лучани провели в останню дорогу Героя Сергія Геру. ФОТО Лучани провели в останню дорогу Героя Сергія Геру. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міжнародному суді ООН розпочали слухання за справою «України проти росії» щодо Донбасу та Криму
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині перевірили 1980 захисних споруд і укриттів
Сьогодні, 19:14
 0
На Запоріжжя прибули студенти з рф для проходження медичного стажування в бойових підрозділах, – Генштаб
Сьогодні, 18:36
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук
Сьогодні, 18:08
 0
Медіа
відео
1/8