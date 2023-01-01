На Волині перевірили 1980 захисних споруд і укриттів
Сьогодні, 19:14
На Волині завершуються комісійні обстеження сховищ та укриттів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Посадовці органів влади, рятувальники, правоохоронці завершують обстеження укриттів та сховищ, що розташовані у будівлях та спорудах на Волині незалежно від форм власності.
Учасники рейдових груп перевіряють доступність сховищ і стан їх утримання.
6 червня для представників засобів масової інформації рятувальники організували прес-тур за цією тематикою у місті Луцьку.
На сьогодні загалом уже здійснено обстеження 1980 захисних споруд і укриттів різного типу на території Волинської області.
Щодня до цих заходів залучалось 60 рятувальників, а також поліцейські, посадовці органів місцевої влади та представники балансоутримуюючих установ та закладів.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Посадовці органів влади, рятувальники, правоохоронці завершують обстеження укриттів та сховищ, що розташовані у будівлях та спорудах на Волині незалежно від форм власності.
Учасники рейдових груп перевіряють доступність сховищ і стан їх утримання.
6 червня для представників засобів масової інформації рятувальники організували прес-тур за цією тематикою у місті Луцьку.
На сьогодні загалом уже здійснено обстеження 1980 захисних споруд і укриттів різного типу на території Волинської області.
Щодня до цих заходів залучалось 60 рятувальників, а також поліцейські, посадовці органів місцевої влади та представники балансоутримуюючих установ та закладів.
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