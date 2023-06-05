На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук
Сьогодні, 18:08
На війні загинув захисник з Луцька Сергій Давидчук.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Давидчук Сергій Миколайович, 13.02.1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Старший сержант Давидчук Сергій Миколайович загинув 05.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Давидчук Сергій Миколайович, 13.02.1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Старший сержант Давидчук Сергій Миколайович загинув 05.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.
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На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук
Сьогодні, 18:08
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