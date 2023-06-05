На Донеччині загинув Герой з Луцька Сергій Давидчук

Сергій Давидчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Давидчук Сергій Миколайович, 13.02.1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.



Старший сержант Давидчук Сергій Миколайович загинув 05.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув захисник з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Давидчук Сергій Миколайович, 13.02.1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.Старший сержант Давидчук Сергій Миколайович загинув 05.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

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