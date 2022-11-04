«Ваш родич втрапив у ДТП»: на Волині судили киянина, який ошукав людей на 280 тисяч

На Волині жителя Києва покарали за шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Києва винуватим у вчиненні шахрайств за попередньою змовою групою осіб.За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2022 року чоловік разом із не встановленим поки спільником ошукували людей за схемою «Ваш родич втрапив у ДТП».Вони телефонували громадянам та повідомляли неправдиву інформацію про те, що їхньому родичу необхідна допомога на лікування – і шоковані звісткою довірливі люди передавали зловмиснику чималі кошти – від 10000 грн до 4000 євро.Таким чином шахраї ошукали чотирьох жителів Володимирського району та заволоділи 280 тисячами гривень.Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та повністю відшкодував потерпілим матеріальну і моральну шкоду.За скоєне чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень.Прокурори укотре застерігають громадян бути обачними та в жодному разі не передавати грошові кошти незнайомим особам, хоч би що вони розповідали про ваших рідних.