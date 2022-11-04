«Ваш родич втрапив у ДТП»: на Волині судили киянина, який ошукав людей на 280 тисяч
Сьогодні, 17:42
На Волині жителя Києва покарали за шахрайства.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Києва винуватим у вчиненні шахрайств за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2022 року чоловік разом із не встановленим поки спільником ошукували людей за схемою «Ваш родич втрапив у ДТП».
Вони телефонували громадянам та повідомляли неправдиву інформацію про те, що їхньому родичу необхідна допомога на лікування – і шоковані звісткою довірливі люди передавали зловмиснику чималі кошти – від 10000 грн до 4000 євро.
Таким чином шахраї ошукали чотирьох жителів Володимирського району та заволоділи 280 тисячами гривень.
Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та повністю відшкодував потерпілим матеріальну і моральну шкоду.
За скоєне чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень.
Прокурори укотре застерігають громадян бути обачними та в жодному разі не передавати грошові кошти незнайомим особам, хоч би що вони розповідали про ваших рідних.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Києва винуватим у вчиненні шахрайств за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2022 року чоловік разом із не встановленим поки спільником ошукували людей за схемою «Ваш родич втрапив у ДТП».
Вони телефонували громадянам та повідомляли неправдиву інформацію про те, що їхньому родичу необхідна допомога на лікування – і шоковані звісткою довірливі люди передавали зловмиснику чималі кошти – від 10000 грн до 4000 євро.
Таким чином шахраї ошукали чотирьох жителів Володимирського району та заволоділи 280 тисячами гривень.
Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та повністю відшкодував потерпілим матеріальну і моральну шкоду.
За скоєне чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень.
Прокурори укотре застерігають громадян бути обачними та в жодному разі не передавати грошові кошти незнайомим особам, хоч би що вони розповідали про ваших рідних.
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