«Ваш родич втрапив у ДТП»: на Волині судили киянина, який ошукав людей на 280 тисяч

«Ваш родич втрапив у ДТП»: на Волині судили киянина, який ошукав людей на 280 тисяч
На Волині жителя Києва покарали за шахрайства.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 26-річного жителя міста Києва винуватим у вчиненні шахрайств за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2022 року чоловік разом із не встановленим поки спільником ошукували людей за схемою «Ваш родич втрапив у ДТП».

Вони телефонували громадянам та повідомляли неправдиву інформацію про те, що їхньому родичу необхідна допомога на лікування – і шоковані звісткою довірливі люди передавали зловмиснику чималі кошти – від 10000 грн до 4000 євро.

Таким чином шахраї ошукали чотирьох жителів Володимирського району та заволоділи 280 тисячами гривень.

Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та повністю відшкодував потерпілим матеріальну і моральну шкоду.

За скоєне чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень.

Прокурори укотре застерігають громадян бути обачними та в жодному разі не передавати грошові кошти незнайомим особам, хоч би що вони розповідали про ваших рідних.





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Теги: Волинь, киянин, шахрайства
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