На Херсонщині підтоплені 24 населені пункти: вода прибуватиме ще добу, – Клименко

На Херсонщині підтоплені 24 населені пункти: вода прибуватиме ще добу, – Клименко
Очікується, що вода після підриву Каховської ГЕС буде прибувати ще протягом 24 годин, тому усі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово.

Про це очільник МВС Ігор Клименко повідомив в етері телемарафону «Єдині новини» щодо ситуації на Херсонщині.

Нині підтоплено 24 населених пункти України. Служби МВС вже евакуювали близько тисячі осіб. Евакуація продовжується.

У Херсоні розгорнуто п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебувати перед евакуацією до інших населених пунктів.

"Закликаємо громадян бути обачними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, що можуть здетонувати. Крім того, через знищення машинного залу ГЕС у Дніпро потрапило 150 тон мазути. Групи з необхідним обладнанням уже вирушили на ліквідацію можливих наслідків екологічної катастрофи. Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", – зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що Волинь готова допомогти та прийняти переселенців із підтопленої Херсонщини.

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Теги: Каховська ГЕС, Херсонщина
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