На Херсонщині підтоплені 24 населені пункти: вода прибуватиме ще добу, – Клименко





Про це очільник МВС Ігор Клименко



Нині підтоплено 24 населених пункти України. Служби МВС вже евакуювали близько тисячі осіб. Евакуація продовжується.



У Херсоні розгорнуто п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебувати перед евакуацією до інших населених пунктів.



"Закликаємо громадян бути обачними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, що можуть здетонувати. Крім того, через знищення машинного залу ГЕС у Дніпро потрапило 150 тон мазути. Групи з необхідним обладнанням уже вирушили на ліквідацію можливих наслідків екологічної катастрофи. Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", – зазначив Ігор Клименко.



Нагадаємо, що

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