Завтра у Завокзальному районі Луцька не буде гарячої води
Сьогодні, 16:20
7 червня тимчасово не буде гарячої води у Завокзальному районі Луцька.
Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".
Очікується тимчасове припинення подачі гарячої води від котельні, що обслуговує Завокзальний район впродовж дня 7 червня. Зупинка спричинена виконанням працівниками АТ «Волиньгаз» робіт із заміни обладнання на газопроводі високого тиску, що призведе до відсутності тиску газу на котельні з 08:00 до 17:00.
Роботу котельні та надання послуги з постачання гарячої води буде відновлено, щойно відновиться газопостачання.
Разом з тим, згідно з графіком припинення подачі гарячої води впродовж міжопалювального періоду від котелень та центральних теплових пунктів ДКП "Луцьктепло", на ранок 7 червня послугу з постачання гарячої води буде відновлено для мешканців мікрорайону ЛПЗ.
Надання послуги було припинено 15 травня, а зупинка тривала 3 тижні до 6 червня включно.
Нагадаємо, що 06:00 7 червня відновлять постачання гарячої води на ЛПЗ та вулиці Даньшина.
Переглянути графік припинення подачі гарячої води можна за посиланням.
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Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".
Очікується тимчасове припинення подачі гарячої води від котельні, що обслуговує Завокзальний район впродовж дня 7 червня. Зупинка спричинена виконанням працівниками АТ «Волиньгаз» робіт із заміни обладнання на газопроводі високого тиску, що призведе до відсутності тиску газу на котельні з 08:00 до 17:00.
Роботу котельні та надання послуги з постачання гарячої води буде відновлено, щойно відновиться газопостачання.
Разом з тим, згідно з графіком припинення подачі гарячої води впродовж міжопалювального періоду від котелень та центральних теплових пунктів ДКП "Луцьктепло", на ранок 7 червня послугу з постачання гарячої води буде відновлено для мешканців мікрорайону ЛПЗ.
Надання послуги було припинено 15 травня, а зупинка тривала 3 тижні до 6 червня включно.
Нагадаємо, що 06:00 7 червня відновлять постачання гарячої води на ЛПЗ та вулиці Даньшина.
Переглянути графік припинення подачі гарячої води можна за посиланням.
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