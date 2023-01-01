Завтра у Завокзальному районі Луцька не буде гарячої води





Про це



Очікується тимчасове припинення подачі гарячої води від котельні, що обслуговує Завокзальний район впродовж дня 7 червня. Зупинка спричинена виконанням працівниками АТ «Волиньгаз» робіт із заміни обладнання на газопроводі високого тиску, що призведе до відсутності тиску газу на котельні з 08:00 до 17:00.



Роботу котельні та надання послуги з постачання гарячої води буде відновлено, щойно відновиться газопостачання.



Разом з тим, згідно з графіком припинення подачі гарячої води впродовж міжопалювального періоду від котелень та центральних теплових пунктів ДКП "Луцьктепло", на ранок 7 червня послугу з постачання гарячої води буде відновлено для мешканців мікрорайону ЛПЗ.



Надання послуги було припинено 15 травня, а зупинка тривала 3 тижні до 6 червня включно.



Нагадаємо, що 06:00 7 червня



Переглянути графік припинення подачі гарячої води можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 червня тимчасово не буде гарячої води у Завокзальному районі Луцька.Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".Очікується тимчасове припинення подачі гарячої води від котельні, що обслуговує Завокзальний район впродовж дня 7 червня. Зупинка спричинена виконанням працівниками АТ «Волиньгаз» робіт із заміни обладнання на газопроводі високого тиску, що призведе до відсутності тиску газу на котельні з 08:00 до 17:00.Роботу котельні та надання послуги з постачання гарячої води буде відновлено, щойно відновиться газопостачання.Разом з тим, згідно з графіком припинення подачі гарячої води впродовж міжопалювального періоду від котелень та центральних теплових пунктів ДКП "Луцьктепло", на ранок 7 червня послугу з постачання гарячої води буде відновлено для мешканців мікрорайону ЛПЗ.Надання послуги було припинено 15 травня, а зупинка тривала 3 тижні до 6 червня включно.Нагадаємо, що 06:00 7 червня відновлять постачання гарячої води на ЛПЗ та вулиці Даньшина Переглянути графік припинення подачі гарячої води можна за посиланням

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