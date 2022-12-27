Трьох волинян, які пограбували жінку, погрожуючи пістолетом, взяли під варту
Сьогодні, 16:00
Трьох волинян, підозрюваних у розбої в Цумані, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою в умовах воєнного часу.
Уночі 3 червня 2023 року спільники (23-, 25- та 36-річний жителі Луцького району) проникли у будинок до мешканки селища Цумань. Погрожуючи пістолетом, вони відібрали у 53-річної жінки 2000 євро та втекли.
Згодом з'ясувалося, що злочин молодики ретельно планували, вивчили спосіб життя потерпілої, знали, що у помешканні не буде інших людей, приїхали на місце автомобілем заздалегідь, а опісля спалили своє взуття та одяг, аби приховати сліди.
Затриманим невдовзі завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до пятнадцяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою в умовах воєнного часу.
Уночі 3 червня 2023 року спільники (23-, 25- та 36-річний жителі Луцького району) проникли у будинок до мешканки селища Цумань. Погрожуючи пістолетом, вони відібрали у 53-річної жінки 2000 євро та втекли.
Згодом з'ясувалося, що злочин молодики ретельно планували, вивчили спосіб життя потерпілої, знали, що у помешканні не буде інших людей, приїхали на місце автомобілем заздалегідь, а опісля спалили своє взуття та одяг, аби приховати сліди.
Затриманим невдовзі завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до пятнадцяти років із конфіскацією майна.
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