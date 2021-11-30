На Волині зловмисники, погрожуючи пістолетом, пограбували 53-річну жінку

На Ківерцівщині поліцейські оперативно розкрили розбійний напад.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У суботу вранці, 3 червня, зловмисники проникли через відчинене вікно до помешкання 53-річної жительки селища Цумань, погрожуючи пістолетом, викрали 2 тис. євро та мобільний телефон. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, скоєний в умовах воєнного стану.Поліцейські провели детальний огляд місця події із залученням службової собаки. Під час огляду спеціалісти виявили та вилучили речові докази.Завдяки спільним зусиллям співробітників управління карного розшуку ГУНП, оперативників Луцького районного управління поліції, Відділу поліції №1 (м.Ківерці) за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та інших служб, зловмисників встановили за лічені години та затримали. Викрадені гроші частково вилучили.Під час розслідування встановлено, що троє спільників попередньо домовились про вчинення пограбування. Двоє із них проникли в хату та пограбували потерпілу, третій – очікував їх на вулиці та пильнував обстановку. Усі вони волиняни: двоє з них жителі селища Цумань, 36-ти та 23-х років, третій – 25-річний лучанин. Слідчі затримали зловмисників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Підозрюваним за скоєння злочину загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.