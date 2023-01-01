Україна не використовуватиме F-16 у контрнаступі влітку, – Резніков





Про це в інтерв’ю NHK сказав міністр оборони Олексій Резніков, пише



На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.



Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.



Резніков зазначив, що для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків.



Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.



Що відомо про передачу Україні західних винищувачів

15 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили створення "коаліції винищувачів". Голова британського уряду зазначив, що Сполучене Королівство буде ключовою частиною цієї коаліції.



16 травня стало відомо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтримав створення "коаліції винищувачів" для України.



19 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До "авіаційної коаліції" приєднаються і Бельгія та Данія.



Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні сучасних бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по російській території.



20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж своїх винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Аналітики припускають, що літаки можуть бути передані Україні.



21 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу у підготовці українських військових пілотів.



Після саміту "Великої сімки" стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.



Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Україна пообіцяла не застосовувати їх для ударів по російській території.



На саміті G7 обговорили з партнерами підготовку українських пілотів – утім про повноцінну передачу машин говорити зарано, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.



22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що



23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники України визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час очікуваного літнього контрнаступу Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але пустить в дію всі наземні озброєння.Про це в інтерв’ю NHK сказав міністр оборони, пише Суспільне На запитання про винищувачі F-16, які давно прагне отримати Україна, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.Деякі країни Заходу займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.Резніков зазначив, що для підготовки українських льотчиків знадобиться час, а Україна також має домовитися з партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом цих літаків.Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени чи взимку.15 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили створення "коаліції винищувачів". Голова британського уряду зазначив, що Сполучене Королівство буде ключовою частиною цієї коаліції.16 травня стало відомо, що прем'єр-міністр Нідерландівпідтримав створення "коаліції винищувачів" для України.19 травня прем'єр-міністр Великої Британіїі голова уряду Нідерландів Марк Рютте оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До "авіаційної коаліції" приєднаються і Бельгія та Данія.Радник президента США з національної безпекизаявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні сучасних бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по російській території.20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж своїх винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Аналітики припускають, що літаки можуть бути передані Україні.21 травня прем’єр-міністр Канадипід час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу у підготовці українських військових пілотів.Після саміту "Великої сімки" стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Україна пообіцяла не застосовувати їх для ударів по російській території.На саміті G7 обговорили з партнерами підготовку українських пілотів – утім про повноцінну передачу машин говорити зарано, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для США та інших західних союзників. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.23 травня генсек НАТОзаявив, що західні союзники України визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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