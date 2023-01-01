Україні необхідно 120 винищувачів, – Резніков

Україні необхідно 120 винищувачів, – Резніков
Загалом Україна потребує близько 120 винищувачів, причому основна частина з них має складатися з F-16.

Про це в інтерв'ю "Ouest-France" та Funke Media заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам. Але для успіху такого наступу перед обличчям російської армії, яка, хоч би що говорили люди, все ще діє, Україні потрібна зброя, причому сучасна. Нам потрібно понад 100 літаків", - заявив Резніков.

При цьому Резніков додав, що Україна поки не сподівається на постачання французьких винищувачів Dassault Rafale, оскільки Париж має у своєму розпорядженні обмежену їх кількість.

"Я не впевнений, що Франція погодиться надати нам Rafale для безпосередньої боротьби на полі бою. Це питання виробництва та часу. Це не політичне питання", - додав Резніков.

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Теги: Росія, Україна, війна, винищувачі
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