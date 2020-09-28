ДТП на Гнідавській у Луцьку: зіткнулися два автомобілі

ДТП на Гнідавській у Луцьку: зіткнулися два автомобілі
Вчора, 29 травня, близько 18-ї години на лінію 102 надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів на вулиці Гнідавській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли інспектори прибули за адресою, то з’ясували, що водій автомобіля Ford не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, через що й здійснив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався попереду.

Обидва керманичі — тверезі. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
ДТП на Гнідавській у Луцьку: зіткнулися два автомобілі

На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, Гнідавська
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