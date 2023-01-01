Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників





Про це



Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.



Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.



Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.



У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.



Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.



У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 травня, вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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