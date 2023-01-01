Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Сьогодні, 30 травня, вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, захисники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україні необхідно 120 винищувачів, – Резніков
Сьогодні, 12:49
ДТП на Гнідавській у Луцьку: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:25
Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Сьогодні, 12:17
Евакуйовуючи поранених з поля бою, під Бахмутом загинув Герой з Луцька Ігор Кузьміч
Сьогодні, 12:03
У міськраді на Волині – двоє нових депутатів та секретар
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Україні необхідно 120 винищувачів, – Резніков Україні необхідно 120 винищувачів, – Резніков
Сьогодні, 12:49
Евакуйовуючи поранених з поля бою, під Бахмутом загинув Герой з Луцька Ігор Кузьміч Евакуйовуючи поранених з поля бою, під Бахмутом загинув Герой з Луцька Ігор Кузьміч
Сьогодні, 12:03
У шпиталі в Харкові помер снайпер з Луцького району Павло Косячніков У шпиталі в Харкові помер снайпер з Луцького району Павло Косячніков
Сьогодні, 10:50
Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем
Сьогодні, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 1–3 червня
Сьогодні, 13:00
 0
Україні необхідно 120 винищувачів, – Резніков
Сьогодні, 12:49
 0
ДТП на Гнідавській у Луцьку: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:25
 0
Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Сьогодні, 12:17
 0
Евакуйовуючи поранених з поля бою, під Бахмутом загинув Герой з Луцька Ігор Кузьміч
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8