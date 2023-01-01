Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Сьогодні, 12:17
Сьогодні, 30 травня, вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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