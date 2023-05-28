Евакуйовуючи поранених з поля бою, під Бахмутом загинув Герой з Луцька Ігор Кузьміч

Ігор Кузьмич.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Кузьміч Ігор Олександрович, 10.11.1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.



Головний сержант Кузьміч Ігор Олександрович загинув 28.05.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.



"Він був одним із тих, хто був з нами від самого початку, хто причетний до створення Сім23. Ігор відкривав перший маркет мережі у далекому 2012 році. І ще 10 років був поруч, аж до великої війни. З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор став на захист України. Загинув, евакуйовуючи поранених з поля бою. Спи спокійно, Герою! Дякуємо тобі за все", - пишуть колеги із компанії "Сім23".



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Кузьміч Ігор Олександрович, 10.11.1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.Головний сержант Кузьміч Ігор Олександрович загинув 28.05.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області."Він був одним із тих, хто був з нами від самого початку, хто причетний до створення Сім23. Ігор відкривав перший маркет мережі у далекому 2012 році. І ще 10 років був поруч, аж до великої війни. З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор став на захист України. Загинув, евакуйовуючи поранених з поля бою. Спи спокійно, Герою! Дякуємо тобі за все", - пишуть колеги із компанії "Сім23".

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