У Луцькому районі футболіст освідчився коханій перед матчем. ВІДЕО

У Луцькому районі футболіст освідчився коханій перед матчем. ВІДЕО
У Луцькому районі напередодні матчу гравець команди «Воротнів» освідчився коханій дівчині.

Про це у понеділок, 30 травня, повідомили на сторінці федерації футболу Луцького району у фейсбуці.

«Напередодні матчу 2-го туру Чемпіонату Луцького району між командами Воротнів - Локомотив, гравець перших освідчився своїй коханій. Вона відповіла - так! Побажаємо усього найкращого майбутній сім’ї!», - йдеться у дописі.


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Теги: футбол, освідчення
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