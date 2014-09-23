У Луцькому районі футболіст освідчився коханій перед матчем. ВІДЕО





Про це у понеділок, 30 травня,



«Напередодні матчу 2-го туру Чемпіонату Луцького району між командами Воротнів - Локомотив, гравець перших освідчився своїй коханій. Вона відповіла - так! Побажаємо усього найкращого майбутній сім’ї!», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі напередодні матчу гравець команди «Воротнів» освідчився коханій дівчині.Про це у понеділок, 30 травня, повідомили на сторінці федерації футболу Луцького району у фейсбуці.«Напередодні матчу 2-го туру Чемпіонату Луцького району між командами Воротнів - Локомотив, гравець перших освідчився своїй коханій. Вона відповіла - так! Побажаємо усього найкращого майбутній сім’ї!», - йдеться у дописі.

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