Пляшки з пивом «прилетіли» у дитячий візочок: у Луцьку – конфлікт з переселенцями. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Інцидент трапився днями у мікрорайоні ЛПЗ. Того дня лучанка Катерина прогулювалась разом зі своєю донечкою.



«Мені от так ось падає дві пляшки на коляску. Це добре, що я закрила дитину, а так би попало по дитині. Там дві повні бутилки було, я злякалась та й злякалася дитина, бо вона спала. Разом з тим, ніхто не вийшов, не попросив ні вибачення нічого», – обурюється лучанка.



Аби розібратись у ситуації жінка викликала поліцію.



Жінка стверджує, що це переселенець, який, з її слів, нерідко тут дебоширить.



Знімальній групі вдалось відшукати чоловіка про якого розповіла Катерина. Його звати Антон. Він каже, що ніяких пляшок не кидав, але знає, хто це зробив.



Деталі – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пляшки з пивом «прилетіли» у дитячий візочок. Трапилось усе днями у мікрорайоні ЛПЗ.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV» Інцидент трапився днями у мікрорайоні ЛПЗ. Того дня лучанка Катерина прогулювалась разом зі своєю донечкою.«Мені от так ось падає дві пляшки на коляску. Це добре, що я закрила дитину, а так би попало по дитині. Там дві повні бутилки було, я злякалась та й злякалася дитина, бо вона спала. Разом з тим, ніхто не вийшов, не попросив ні вибачення нічого», – обурюється лучанка.Аби розібратись у ситуації жінка викликала поліцію.Жінка стверджує, що це переселенець, який, з її слів, нерідко тут дебоширить.Знімальній групі вдалось відшукати чоловіка про якого розповіла Катерина. Його звати. Він каже, що ніяких пляшок не кидав, але знає, хто це зробив.Деталі – у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію