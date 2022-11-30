Пляшки з пивом «прилетіли» у дитячий візочок: у Луцьку – конфлікт з переселенцями. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку пляшки з пивом «прилетіли» у дитячий візочок. Трапилось усе днями у мікрорайоні ЛПЗ.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Інцидент трапився днями у мікрорайоні ЛПЗ. Того дня лучанка Катерина прогулювалась разом зі своєю донечкою.
«Мені от так ось падає дві пляшки на коляску. Це добре, що я закрила дитину, а так би попало по дитині. Там дві повні бутилки було, я злякалась та й злякалася дитина, бо вона спала. Разом з тим, ніхто не вийшов, не попросив ні вибачення нічого», – обурюється лучанка.
Аби розібратись у ситуації жінка викликала поліцію.
Жінка стверджує, що це переселенець, який, з її слів, нерідко тут дебоширить.
Знімальній групі вдалось відшукати чоловіка про якого розповіла Катерина. Його звати Антон. Він каже, що ніяких пляшок не кидав, але знає, хто це зробив.
Деталі – у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Інцидент трапився днями у мікрорайоні ЛПЗ. Того дня лучанка Катерина прогулювалась разом зі своєю донечкою.
«Мені от так ось падає дві пляшки на коляску. Це добре, що я закрила дитину, а так би попало по дитині. Там дві повні бутилки було, я злякалась та й злякалася дитина, бо вона спала. Разом з тим, ніхто не вийшов, не попросив ні вибачення нічого», – обурюється лучанка.
Аби розібратись у ситуації жінка викликала поліцію.
Жінка стверджує, що це переселенець, який, з її слів, нерідко тут дебоширить.
Знімальній групі вдалось відшукати чоловіка про якого розповіла Катерина. Його звати Антон. Він каже, що ніяких пляшок не кидав, але знає, хто це зробив.
Деталі – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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