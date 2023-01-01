У шпиталі в Харкові помер снайпер з Луцького району Павло Косячніков

Павла Косячнікова, 1992 року народження.



Серце Героя зупинилося 27 травня, - повідомили у Городищенській громаді.



Стрілець-снайпер 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 5 механізованої роти 3 механізованого батальйону солдат Павло Косячніков призваний 26 лютого 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області, вірний військовій присязі, отримав поранення 27 травня 2023 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі н.п. Мале Веселе Харківської області.



Смерть настала у шпиталі міста Харків.



У Городищенській ТГ оголошено триденну жалобу.



Про церемонію прощання із Павлом Косячніковим буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Городищенська громада Луцького району втратила ще одного земляка. В одному зі шпиталів Харкова обірвалося життя мешканця села Угринів, 1992 року народження.Серце Героя зупинилося 27 травня, - повідомили у Городищенській громаді.Стрілець-снайпер 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 5 механізованої роти 3 механізованого батальйону солдат Павло Косячніков призваний 26 лютого 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області, вірний військовій присязі, отримав поранення 27 травня 2023 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі н.п. Мале Веселе Харківської області.Смерть настала у шпиталі міста Харків.У Городищенській ТГ оголошено триденну жалобу.Про церемонію прощання із Павлом Косячніковим буде повідомлено додатково.

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