Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем

Тарасом Троцем.



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«У людське море перетворилося село Чорніїв під час прощання із загиблим захисником України Тарасем Троцем. Родина, побратими, однокласники, односельчани, мешканці навколишніх сіл – усі, хто вважав своїм обов’язком віддати данину шани воїну, який поклав своє життя за кожного з нас, за Україну, провели Тараса в останню земну дорогу, - йдеться в дописі.



Останній бій старший солдат Тарас Троць прийняв 24 травня на Бахматському напрямку.



У Героя залишилися дружина, двоє маленьких діток, батьки.



"У момент прощання багато теплих добрих спогадів прозвучало про Тараса, як про глибоко віруючу людину, який з Богом у серці став на захист своєї країни і в 2014 році , і нині, коли точиться повномасштабна війна з росією. Піднеслася спільна молитва за душу загиблого воїна Тараса, останню військову шану віддали своєму другу побратими», – зазначають у громаді.



Нагадаємо, Тарас Троць



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Чорніїв Ковельського району попрощалися із захисникомПро це повідомили у Турійській громаді.«У людське море перетворилося село Чорніїв під час прощання із загиблим захисником України Тарасем Троцем. Родина, побратими, однокласники, односельчани, мешканці навколишніх сіл – усі, хто вважав своїм обов’язком віддати данину шани воїну, який поклав своє життя за кожного з нас, за Україну, провели Тараса в останню земну дорогу, - йдеться в дописі.Останній бій старший солдат Тарас Троць прийняв 24 травня на Бахматському напрямку.У Героя залишилися дружина, двоє маленьких діток, батьки."У момент прощання багато теплих добрих спогадів прозвучало про Тараса, як про глибоко віруючу людину, який з Богом у серці став на захист своєї країни і в 2014 році , і нині, коли точиться повномасштабна війна з росією. Піднеслася спільна молитва за душу загиблого воїна Тараса, останню військову шану віддали своєму другу побратими», – зазначають у громаді.Нагадаємо, Тарас Троць загинув 24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання.

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