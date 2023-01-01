Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем

Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем
У селі Чорніїв Ковельського району попрощалися із захисником Тарасом Троцем.

Про це повідомили у Турійській громаді.

«У людське море перетворилося село Чорніїв під час прощання із загиблим захисником України Тарасем Троцем. Родина, побратими, однокласники, односельчани, мешканці навколишніх сіл – усі, хто вважав своїм обов’язком віддати данину шани воїну, який поклав своє життя за кожного з нас, за Україну, провели Тараса в останню земну дорогу, - йдеться в дописі.

Останній бій старший солдат Тарас Троць прийняв 24 травня на Бахматському напрямку.

У Героя залишилися дружина, двоє маленьких діток, батьки.

"У момент прощання багато теплих добрих спогадів прозвучало про Тараса, як про глибоко віруючу людину, який з Богом у серці став на захист своєї країни і в 2014 році , і нині, коли точиться повномасштабна війна з росією. Піднеслася спільна молитва за душу загиблого воїна Тараса, останню військову шану віддали своєму другу побратими», – зазначають у громаді.

Нагадаємо, Тарас Троць загинув 24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання.

Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем


Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем


Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем


Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем


Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем


Залишилися двоє малих діток: на Волині попрощалися із Героєм Тарасом Троцем


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Теги: війна, Росія, Україна
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