На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Тарас Троць

На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Тарас Троць
У бою з російськими окупантами загинув воїн з Волині Тарас Троць.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув наш земляк із села Чорніїв Тарас Іванович Троць (29.10.1990 р. н.). У зв’язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, дітям, родині загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатково буде повідомлено про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого Захисника України і дату поховання.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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