На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Тарас Троць
Сьогодні, 16:25
У бою з російськими окупантами загинув воїн з Волині Тарас Троць.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув наш земляк із села Чорніїв Тарас Іванович Троць (29.10.1990 р. н.). У зв’язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, дітям, родині загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що додатково буде повідомлено про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого Захисника України і дату поховання.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
"24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув наш земляк із села Чорніїв Тарас Іванович Троць (29.10.1990 р. н.). У зв’язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, дітям, родині загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що додатково буде повідомлено про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого Захисника України і дату поховання.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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