На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Тарас Троць

Тарас Троць.



Про це



"24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув наш земляк із села Чорніїв Тарас Іванович Троць (29.10.1990 р. н.). У зв’язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, дітям, родині загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що додатково буде повідомлено про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого Захисника України і дату поховання.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Турійській громаді."24 травня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув наш земляк із села Чорніїв Тарас Іванович Троць (29.10.1990 р. н.). У зв’язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, дітям, родині загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що додатково буде повідомлено про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого Захисника України і дату поховання.

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