Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів, − Bloomberg

Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів, − Bloomberg
Нідерланди, ймовірно, надішлють в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, пише LB.ua.

Видання зазначає, що уряд Нідерландів протягом останніх тижнів очолював дискусії з посадовцями США щодо надання літаків. За інформацією одного з джерел, Амстердам уже вивчає та обговорює зі своїми союзниками логістику передачі літаків.

Зараз на озброєнні Нідерландів перебувають 42 винищувачі F-16. З них армія країни використовує 24 літаки, які не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. 10 з інших 18 винищувачів мали бути продані Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснень, посилаючись на комерційну конфіденційність.

Потенційно в наступному році Україна може отримати частину літаків, які є в продажу, або частину з 24 бойових літаків − залежно від термінів підготовки. Нідерланди підтримують усі свої вищинувачі F-16 у льотній придатності.

Зазначимо, речниця міністерства оборони Нідерландів заявила в четвер, що уряд розгляне можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Зараз у пріоритеті навчання пілотів, додала вона.

За даними міністерства оборони Нідерландів, з початку вторгення РФ країна надала Києву близько 1,6 мільярда євро військової підтримки, вартість самого озброєння становила 732 мільйони євро.

Нагадаємо, після місяців тиску з боку Києва та урядів союзників Байден оголосив минулого тижня, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на реактивних літаках. Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великобританії та Бельгії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що зараз обговорюються можливості створення спецфонду для спільного фінансування союзниками передачі Україні F-16.

Раніше повідомлялось, що тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 може початися після червня. За оцінкою в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена процес навчання займе шість місяців, а за американською оцінкою, це може зайняти близько чотирьох місяців.

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Теги: Росія, Україна, війна, винищувачі
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